نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهلية الضمان الاجتماعي المطور شروط ورابط تسجيل جديد في الضمان الاجتماعي 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام أهلية الضمان الاجتماعي المطور، ينتظر المستفيدين موعد إعلان استحقاق الضمان الاجتماعي لشهر محرم 1444. حيث أتاحت وزارة الموارد البشرية منصة الدعم والحماية الاجتماعية للاستعلام والحصول على كافة الخدمات للمستفيدين والراغبين في التسجيل.

حيث يمكن من خلال الدخول إلى رابط المنصة إجراء الاستفسارات والاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور بالإضافة إلى تحديث بيانات المستفيدين. ومن خلال ذلك نتابع خطوات استعلام المستفيدين من الضمان الاجتماعي حالة استحقاق الراتب الشهري سواء بالقبول أو الرفض.

أهلية الضمان الاجتماعي المطور

من الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية أعلنت بالسابق عن توحيد موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي للمستفيدين الجدد والمسجلين بالبوابة بالسابق. ليتم صرف الراتب الشهري باليوم الأول من الشهر الميلادي وقد يختلف موعد صرف الراتب بالتقدم يوم أو التأخر يوم وذلك حسب الإجازات الرسمية بالمملكة العربية السعودية.

متي تتم دراسة أهلية الضمان الاجتماعي

علاوة علي ما سبق ذكره فان وزارة الموارد البشرية تعلن قبل حلول موعد صرف الضمان الاجتماعي . خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي للتأكد من بيانات المستفيدين من الراتب الشهري. وبذلك يكون موعد اعلان استحقاق معاش الضمان خلال هذا الأسبوع. بالإضافة الي ذلك تم توضيح شروط الضمان الاجتماعي للمتزوجة.

رابط الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي الجديد

قامت الحكومة السعودية بتوفير رابط للتحقق من استحقاق معاش الضمان الاجتماعي. وتم تفعيل رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية لتكون مرجع للمستفيدين من المعاش الشهري. والولوج الي المنصة والاستعلام عن الاهلية الكترونياً دون الحاجة الي مراجعة مكتب وزارة الموارد البشرية. وقد وضحنا بالسابق كيف اعرف اني مقبول بالضمان الاجتماعي.

ومن خلال اتباع الخطوات التالية يتم الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي بخطوات بسيطة:

قم بتسجيل الدخول الي رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

تسجيل الدخول الي المنصة من خلال الاسم وكلمة المرور.

من القائمة الجانبية يجب الضغط علي تبويب الخدمات الالكترونية.

ثم الضغط على ايقونة الاهلية والاستحقاق.

كتابة رقم الضمان.

الان تظهر نتيجة الاهلية بالقبول أو بالرفض.

شروط الضمان الاجتماعي المُطور

وضعت وزارة الموارد البشرية ضوابط وشروط خاصة من خلال توافرها في المرشحين للتسجيل. فانه يتم قبول طلب الحصول على معاش الضمان الاجتماعي ومن ابرز الشروط التالي:

يجب على المرشحين للتسجيل ان يكونوا من أبناء المملكة العربية السعودية. وقد تم استثناء بعض الفئات من الجنسية وهم ( الارامل من غير سعوديين/ والمطلقات ولديهن أبناء من سعوديين/ وذوات الهمم). لا يجب ان يكون دخل الاسرة اعلي من معاش الضمان وهو 1100 لرب الاسرة و500 لكل فرد بالأسرة. ان لا يكون المرشح للحصول على راتب الضمان من سكان الايواء. يجب الا يمتلك المستفيد أصول عالية القيمة.

بالإضافة الي ما سبق ذكره فان التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية متاح حتي حلول شهر أكتوبر من عام 2023. ويتم التسجيل من خلال الولوج الي رابط المنصة المرفق بالخطوات السابقة واتباع تعليمات التسجيل.