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عمر شويل - جدة رسالة أهلية حساب المواطن التي يترقب وصولها الآلاف من الذين قاموا بالتسجيل في برنامج حساب المواطن الجديد يوليو 2022، حيث تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمراجعة كافة طلبات المسجلين بالمنظومة من جديد، والذين قاموا بالتسجيل حتى 16 يوليو 2022 للقبول في أهلية راتب أغسطس، بينما يتم تحديد مواعيد التسجيل والقبول وأيضا مواعيد الاعتراض، كما تقوم بتوجيه الرسائل والطلبات والتنبيهات للمستخدمين عبر منصتها على تويتر.

رسالة أهلية حساب المواطن

تتضمن رسالة الأهلية القبول في راتب الشهر المقبل، وذلك للمسجلين في النظام القديم وتم تحديث البيانات الخاصة بهم، كما يتم الإعلان عن أهلية المسجلين الجدد، وتصل إلى المستخدمين على رقم الهاتف النقال الذي تم تسجيله على الحساب بالقبول بينما تصل رسال عدم التأهيل وذلك بالفترة المقررة لهم، والتي تأتي من الأول وحتى التاسع من أغسطس 2022، ويتم إتاحة تقديم الاعتراض حتى موعد الراتب.

[رسالة أهلية حساب المواطن] تأكد من أهليتك بالاستعلام ca.gov.sa موعد اعتراضات الراتب

من الأسئلة الشائعة عند اقتراب نزول دفعة حساب المواطن: متى تصدر رسالة الأهلية في أغسطس 2022، حيث يقوم البرنامج بالإعلان عنها وإرسالها ابتداء من الأول من أغسطس، ويتم فتح باب الاعتراض لمدة ثلاثة أيام لحين القبول أو الرفض، وجدير بالذكر أن رسالة عدم التأهيل يكون فيها سبب عدم القبول ليتم إعادة التسجيل من جديد وفق الإصلاحات اللازمة واستكمال البيانات.

تسجيل جديد حساب المواطن لغير المستفيدين من قبل 6 يوليو 2022 موعد رسالة الأهلية لراتب أغسطس 2022 1 أغسطس 2022 موعد اعتراض المواطن 4 أغسطس موعد تسلم راتب حساب المواطن 10 أغسطس 2022

كم يستغرق وقت دراسة أهلية حساب المواطن

يتم التسجيل بالبرنامج في لمواعيد المقررة لذلك، ويجب أن يلتزم المواطن بصحة البيانات وشروط الاستحقاق، كما تقوم المطلقة أو الفرد المستقل بتقديم الوثائق التي تثبت الاستقلال السكني والمالي للاستحقاق للراتب الكامل وفق المعايير الجديدة، ويتم دراسة الطلب من يوم التقديم وحتى يتم إعلان الأهلية بالأول من أغسطس، وجدير بالذكر أن راتب أغسطس يكون مستحقا للمقبولين في الأهلية بالتسجيل حتى 16 يوليو 2022 على أن يكون المسجلين بعد ذل لهم أهلية راتب سبتمبر.

ما هو سبب عدم أهلية حساب المواطن

ويكون على الراغبين في الاستفادة والحصول على الموافقة والتأهيل في الراتب للشهر الجديد الالتزام بالشروط التي أقرها البرنامج بالنظام القديم بالإضافة إلى شروط التسجيل الجديد فيه.

شروط القبول في أهلية المواطن السعودي

أن يكون سعوديا ومقيما إقامة كاملة بالمملكة.

يكون من أصحاب الدخل المحدود الذي لا يزيد عن 3000 ريال شهريا.

يتم تسجيل كافة بيانات الدخل صحيحة والتابعين ودخل الاسرة المكتسب وغير المكتسب.

يقوم بمليء جميع الحقول وتسجيل رقم الهاتف والهوية والعنوان.

يتم متابعة الحساب والاستعلام عن الطلب أو انتظار رسالة الأهلية بالأول من أغسطس.

ما هي خطوات الاستعلام عن نزول راتب حساب المواطن والموافقة على الأهلية