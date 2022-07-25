رابط دخول نظام نور بدون كلمة سر 1444 للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية عبر noor.moe.gov.sa

إن نور عبارة عن منصة إلكترونية ونظام متاح من وزارة التعليم ليسهل عملية التسجيل لكافة الطلاب، والمتابعة لمستواهم الدراسي بالشكل الإلكتروني الكامل، فقديماً كان الطلاب يحتاجون للذهاب للمدرسة حتى يتعرف على مستوى أبنائهم أو أي شيء متعلق بالعملية التعليمية، ولكن من بعد الآن يمكنك استخدام نظام نور الذي سيقدم لك كافة الخدمات التي تريدها بسهولة تامة، ولذلك فإن هذا المقال سيكون عن نظام نور بدون كلمة سر 1444.

نظام نور بدون كلمة سر 1444

إن منصة نور الإلكتروني أتاح إليكم التسجيل للدخول دون استخدام كلمة سر، وهذا في حال نسيانها عبر الاستخدام لرقم الهوية، وإليكم الطريقة باستخدام رقم الهوية لاستخراج كلمة سر جديدة وهي كالآتي:

أولاً تتوجه للموقع الإلكتروني التابع لنظام نور.

تضغط على اختيار اسم المستخدم أو فوق نسيت كلمة السر.

تدخل رقم الهوية بمكانه المخصص.

تدخل رمز التحقق.

تقوم بإنشاء كلمة سر وتتبع التعليمات.

تضغط على خانة التالي.

تسجل العنوان الخاص بالبريد الإلكتروني التابع للمستخدم.

ستصل إليك بعد ذلك رسالة بالبريد الإلكتروني من النظام بها رابط التسجيل الجديد.

تدخل كلمة السر التي تم إرسالها لرقم الهاتف بمكانها الصحيح.

تضغط على اختيار حفظ التعديلات حتى تتمكن من الإنشاء لكلمة السر.

يمكنك أن تسجل الدخول لحساب الطالب بمنصة نور بعدها.

الاستعلام عن النتائج برقم الهوية

بإمكانك أن تطلع على نتيجة الطلاب عبر استخدام نظام نور ورقم الهوية واتباع التعليمات التي تلزم لهذا الأمر وهي كالآتي:

أولاً تتوجه لموقع نظام نور.

تقوم بتسجيل الدخول.

تضغط على اختيار نسيت كلمة السر.

تقوم بعدها بإدخال رقم الهوية الذي يخص الشخص المستخدم.

تنشئ كلمة سر جديدة تخص المستخدم.

تحفظ جميع التعديلات

تسجل الدخول بعدها للمنصة بعد أن تكون استعدت كافة معلومات الحساب.

تضغط على اختيار تقارير.

ستظهر إليك التقارير الخاصة بنتائج الطلاب.

نظام نور التعليمي

إن نظام نور منصة إلكترونية تتبع وزارة التعليم السعودية، قد أطلقتها لجعل كافة الخدمات بشكل رقمي، وهذا الأمر يوفر كثيراً من الوقت والجهد الذي كان يبذل من قبل في تأدية هذه الخدمات، وجعلت الطلاب والمعلمين وكذلك أولياء الأمور على صلة التواصل، وهذا جعل هناك فرق كبير عند ذي قبل في العملية التعليمية، كما أن النظام أثبت نجاحاً بارعاً خلال الفترة الماضية، يساعد في التعرف على نتائج الطلاب التسجيل بالمواد الجديدة وتسجيل الطلاب، كما أنه أيضاً يتيح لأولياء الأمور نقل الطلاب من مدرسة لأخرى.