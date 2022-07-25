نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم دخول مدينة الملك عبد الله الاقتصادية السياحية وخطوات الحصول على التصريح بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرف على رسوم دخول مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، التي تقع على ساحل البحر الأحمر، وتغطي مساحة 173 كبلو متر مربع، كما أنها تعد من أهم مراكز الجذب السياحي والإستثماري في المملكة السعودية، وذلك بعد أن بلغت التكلفة الأولية لبناء المدينة 100 مليار دولار، وقد شيدت المدينة لتصبح من أكبر المدن الصناعية في الشرق الأوسط، والتي أنشئت في عام 2005 برعاية الملك عبد الله بن عبد العزيز، وطورت شركة إعمار المدينة وساهمت في تنفيذها، وفيما يلي أهم المعلومات عن تكلفة دخول مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ومواعيد الزيارة، بالإضافة إلى طريقة الحجز والحصول على تصريح الدخول.

مدينة الملك عبد الله الاقتصادية

بدأ تأسيس مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في عام 2005 بعد أن أعلن الملك عبد الله بن عبد العزيز عن بداية المشروع، وبالتعاون مع البنك الأهلي لتوفير تمويل عقاري لراغبي السكن في مساكن المدينة، وتتسم المدينة بالطابع الإقتصادي، وكذلك تتسم بالطابع الترفيهي والسكني، بحيث يصبح من أهداف بنائها وتطويرها توفير سكن ل:ثر من نصف مليون شخص بشكل مستمر، إذ تقع المدينة بشمال مدينة جدة على ساحل البحر الأحمر، كما أنها تبعد عن مكة المكرمة والمدينة المنورة حوالي بضعة ساعات، وبالإمكان الوصول إليها من خلال إستقلال قطار الحرمين.

طريقة استخراج تصريح لزيارة مدينة الملك عبد الله

تبدأ المدينة وجميع المراكز الترفيهية بداخلها في استقبال الزائرين بدايةً ن الساعة 5 صباحًًا، وتغلق جميع المقاهي في تمام الساعة 11 مساءً، ولذلك غير مصرح بالدخول بعد ذلك الوقت، ويمكن استخراج تصريح الزيارة من خلال زيارة الموقع الرسمي لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وتقديم طلب لحجز الزيارة، ومن ثم انتظار الرسائل البريدية أو على رقم الجوال للحصول على الكود QR، الذي يجب تطابقه في حالة دخول المدينة.

رسوم دخول مدينة الملك عبد الله السياحية

تكلفة دخول مدينة الملك عبد الله مجانية لجميع الزائرين، بينما يظل استخراج تصريح الدخول هو العامل الأهم، أما عن الخدمات داخل المدينة فتتفاوت أسعارها وفقًا لنوع الخدمة المطلوبة وجودتها ومكان طلبها، وتضم المدينة مجموعة كبيرة من الوحدات السكنية إلى جانب المطاعم والكافيهات، وذلك إلى جانب الفنادق والمساحات الخضراء، كما تضم المدينة أكبر ميناء بالشرق الأوسط، والذي بدأ باستقبال أكثر من نصف مليون حاوية منذ بداية تشييده.