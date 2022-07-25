نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم رسوم تجديد إقامة سائق خاص 2022؟.. الجوازات توضح طريقة التجديد عبر منصة أبشر absher.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن التعرف على القيمة الخاصة بإصدار إقامة لسائق خاص هو شيء هام قد تساءل عنه أشخاص كثيرين، ولا سيما بعد أن زاد المبلغ الذي يجب تسديده للجهات المعنية بالمملكة، ويتم إصدار هذه الإقامة من خلال الجوازات السعودية طبقاً لبعض القواعد الهامة، والشروط التي لابد من وضعها بعين الاعتبار، ولذلك فإننا عبر هذا المقال سنوضح لكم كم رسوم تجديد إقامة سائق خاص 2022.

كم رسوم تجديد إقامة سائق خاص 2022؟

إن رسوم التجديد لإقامة سائق خاص هي 600 ريال، وتضاف الرسوم لرخصة العمل والتي تقدر بحوالي 100 ريال، وتشدد الوزارة على ضرورة التجديد للإقامة الخاصة بعمالة منزلية فور انتهائها أو قبل إتيان ميعاد الانتهاء لعدم تعرض الشخص لأي عقوبة بسبب مخالفته للقوانين، فعقوبة ذلك تقدر بحوالي 500 ريال وتزيد إن تأخرت أكثر من ذلك.

طريقة التسديد لرسوم الإقامة عبر بنك الراجحي

يستطيع الشخص صاحب الطلب الخاص بالاستقدام للعمالة المنزلية أو حتى إقامة السائق أن يسدد قيمة هذه الإقامة بشكل سنوي، من خلال الارتباط البنكي الراجحي واتباع الخطوات التالية:

في بداية الأمر المواطن يحمل التطبيق بشكل مباشر سواء كان الهاتف يعمل بنظام الأندرويد أو الآيفون.

تقوم بكافة الإجراءات الخاصة بتسجيل الدخول بالحساب البنكي.

تدخل اسم المستخدم وكلمة السر وتضغط على خانة تسجيل الدخول.

تحدد خانة المدفوعات المتواجدة بالقائمة الرئيسية.

تقوم بعدها بالضغط على خدمات المقيمين وتختار الأشياء الخاصة بالإقامة من تجديد أو حتى الإصدار الجديد.

تضغط فوق اختيار الدفع وتدخل رقم الإقامة.

تحدد مدة التجديد المتواجدة بالقائمة وتضغط على كلمة التالي.

تنقر فوق الحساب البنكي التابع لصاحب الحساب.

تضغط على اختيار تأكيد المتواجد بخيارات الموقع.

تقوم بإدخال كود التحقق وهذا عن طريق استخدام لوحة الأرقام حتى يتم استكمال الخطوات والدفع لتجديد الإقامة.

تجديد إقامة سائق عبر أبشر

بإمكانك أن تقوم بتجديد إقامة سائق خاص، وهذا بشكل سهل وبسيط عبر منصة أبشر الإلكترونية، وإليكم طريقة التجديد لإقامة السائق وهي كالآتي: