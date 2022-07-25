نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية حساب نقاط المفاضلة في جدارة 1444 بالتفصيل خطوات حساب النقاط في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية حساب نقاط المفاضلة في جدارة وذلك بعد فتح باب التسجيل في بوابة جدارة للتوظيف. حيث أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية أنه يتم الاستعلام عن نقاط المفاضلة وحسابها بطرق ميسرة.

ويتم ذلك من خلال بوابة جدارة الإلكترونية. لذلك سوف نوافيكم عبر السطور التالية بخطوات الاستعلام عن حساب المفاضلة في جدارة 1444 بالتفصيل.

حساب نقاط المفاضلة

من الجدير بالذكر ان حساب نقاط المفاضلة في نظام جدارة يعتمد علي ترشيح جميع المواطنين لشغل التي تعلن عنها حكومة المملكة بالبرنامج. حيث يعمل النظام على جمع النقاط للمواطنين المتقدمين للوظائف ويحدد قيمة نقاط المرشح التي تساعد في التقدم للوظيفة. وبالتالي فإنه بعد احتساب نقاط المرشح يتم المقارنة بينها وبين نقاط باقي المرشحين.

خطوات حساب نقاط المفاضلة في جدارة 1444

في حالة كان مجموع نقاط التفاضل بحد أقصى (100) يتم توزيعه حسب إنفوجراف توضيحي على النحو التالي:

وبذلك يتوضح التالي:

الحد الأقصى لدرجة المفاضلة هو 100.

يمثل المعدل التراكمي 40 نقطة من مجموع نقاط التفاضل، وتحسب قيمته بتحديد النسبة المئوية للمتوسط التراكمي للخريجين.

يمثل الاختبار 40 من إجمالي نقاط التفاضل، ويتم تحويل درجة الاختبار “100” إلى 40. بضرب القيمة في 0.4.

أقدمية التخرج تحتسب الدرجة عن كل سنة تمر بعد تاريخ التخرج بمعدل درجتين لكل سنة.

ثم يتم حساب درجة المفاضلة من 100.

بوابة جدارة الإلكترونية

بالإضافة إلى ما سبق ذكره فقد تم إطلاق بوابة جدارة من قبل وزارة الموارد البشرية وذلك بهدف مساعدة الشباب الراغبين في الحصول على وظيفة تناسب المؤهل الدراسي والقدرات العلمية والعملية. ويتم ذلك بعد استيفاء شروط التسجيل الإلكتروني.

رابط بوابة جدارة الإلكترونية

يتم التسجيل الإلكتروني في بوابة جدارة لتوظيف الشبان والشابات السعوديين الباحثين عن عمل على النحو التالي: