شروط وخطوات التسجيل في الكلية التقنية الدولية لدراسة علوم الطيران 2022

أعلنت الكلية التقنية الدولية عن فتح باب التسجيل لخريجي الثانوية العامة السعوديين، للالتحاق بالكلية التقنية الدولية لعلوم الطيران بالرياض، ومنذ ذلك الوقت تصدرت الكلية التقنية الدولية مؤشرات البحث في جوجل، والكليات التقنية هي كليات حكومية تابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، وتديرها مجموعة من الكليات العالمية، تهدف إلى تقديم مؤهل نوعي ذو معايير جودة عالية للتدريب الفني والمهني للكوادر الوطنية السعودية.

موعد بدء التسجيل في الكلية التقنية الدولية

تم الإعلان عن موعد بداية التسجيل في الكلية التقنية الدولية، من خلال الصفحة الرئيسية لموقع الكلية التقنية الدولية، حيث بدأت التسجيل في الكلية التقنية الدولية منذ أمس الأحد 24 من يوليو 2022 والموافق 25 من ذو الحجة 1443، والتقديم مستمر بها حتى اكتمال جميع المقاعد الموجودة.

شروط التسجيل في الكلية التقنية لعلوم الطيران

هناك عدة شروط من الواجب توافرها في الراغبين بالالتحاق بالكلية التقنية لعلوم الطيران، وهي كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي أو سعودية الجنسية.

يشترط أن يكون المتقدم تخرج من المدرسة الثانوية للعلوم الطبيعية أو من معاهد الثانوية الصناعية في السنوات الخمس الأخيرة.

الأولوية للقبول ستكون للأشخاص الذين قد حصلوا على معدل تراكمي 90٪ أو أكثر من ذلك.

يجب اكمال اختبار القدرات العامة، والذي يتم تقديمه من قبل المركز الوطني للتقويم والقياس، وهو تابع لهيئة تقويم التدريب والتعليم، وتكون الأولوية للأشخاص الذين قد حصلوا على معدل تراكمي 90٪ أو أكثر.

يجب اجتياز الاختبار الخاص بتحديد مستوى اللغة الإنجليزية.

يجب أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية.

يجب أن يتم التقدم للالتحاق في الكلية التقنية لعلوم الطيران، بعد قراءة جميع شروط التسجيل والتقديم بدقة على الموقع الخاص بالكلية التكنولوجيا.

خطوات تسجيل حساب جديد في الكلية التقنية الدولية

بعد قراءة جميع شروط التقديم بدقة والإقرار بها، سيتم تحويل المتقدم إلى صفحة لإنشاء حساب جديد، ويجب تعبئة البيانات التالية: