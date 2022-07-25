ما هو رقم حساب المواطن واتساب للشكاوى والاستفسارات عبر خدمة المستفيدين صوتك مسموع

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عمر شويل - جدة توجد العديد من البرامج المقدمة للمساعدات للأفراد مثل برنامج حساب المواطن، فهو يعد من برامج الدعم التي قد عملت حكومة السعودية على القيام بإطلاقه حتى يتم تحسين الأوضاع المادية والمعيشية للمواطنين، وهو يساعد الأشخاص الذين توفرت بهم كافة الشروط، ولذلك فإننا من خلال هذا المقال سنوضح لكم رقم حساب المواطن واتساب.

رقم حساب المواطن واتساب

بإمكان الأفراد المستفيدين من حساب المواطن الذين يرغبون في أن يتعرفوا على جميع المعلومات التي تدور حول البرنامج، أن يتواصلوا مع القائمين عليه من خلال الرقم الخاص بتطبيق واتساب وهو 19912.

التسجيل ببرنامج حساب المواطن

لكي تستطيع التسجيل ببرنامج حساب المواطن فعليك أن تتأكد من توافر كافة الشروط الموضوعة لهذا الأمر، وإليكم طريقة التسجيل الصحيحة بالبرنامج وهي كالآتي:

أولاً تدخل لبوابة حساب المواطن.

تنقر على كلمة تسجيل جديد.

تكتب رقم الهوية.

تقوم بإدخال جميع البيانات التي تخص الشخص المستفيد من تاريخ الميلاد رقم الجوال وتقوم بتأكيده، ثم رمز التحقق.

توافق بعدها على الشروط ومعها أحكام التسجيل.

التسجيل يكن داخل بوابة حساب المواطن.

كما أن النظام يعمل على تأكيد بيانات الفرد.

تقوم بإدخال كلمة السر التي تستلمها من خلال الرسالة النصية.

تغير كلمة السر وتؤكدها.

تنهي التسجيل بحساب المواطن.

شروط حساب المواطن

إن الهيئة المسؤولة عن دعم حساب المواطن أعلنت عن بعض الشروط التي تلزم للتسجيل بالبرنامج، وإليكم هذه الشروط وهي كالآتي:

أولاً ضرورة كون الشخص حاملاً للجنسية السعودية.

تقديم جميع المعلومات وكذلك البيانات التي يتم طلبها عن العمل.

التواجد حساب بنك لدي الفرد.

التقديم لبطاقة الأحوال الشخصية التابعة للشخص المتقدم.

ألا يزيد الراتب عن 20,000 ريال.

استقلالية الفرد بدءً من 18 عام إلى 24 عام.

التواصل مع برنامج حساب المواطن

إن الجهات المعنية المسؤولة حساب المواطن قد وضح بأنه باستطاعة المواطنين أن يتواصلوا مع البرنامج، وهذا يتم عبر وسائل التواصل المتعددة من خلال رقم الهاتف 19912، أو من خلال الموقع الإلكتروني بمنصة التويتر الذي يستقبل الاستفسارات والشكاوى ويجيب عن جميع التساؤلات ويستقبل المقترحات، وبإمكانك أيضاً أن تتواصل معهم من خلال خدمة صوتك مسموع، حتى تستعلم عن أي بيانات أو حتى معلومات يكن الفرد بحاجة إليها.