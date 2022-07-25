خطوات التسجيل في كلية التقنية بالسعودية 2022 بنين وبنات رابط بوابة قبولي

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عمر شويل - جدة فتح باب التسجيل في كلية التقنية، فقد أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والهني فتح التسجيل في دبلوم الصباحي والمسائي للبنين والبنات، وذلك للحاصلين على دبلوم المعاهد الثانوية العامة الصناعية وذلك للفصل الدراسي الأول لعام 1444

موعد فتح التسجيل في كلية التقنية

أوضحت الإدارة العامة للتدريب المهني والتقني أن التسجيل مفتوح من يوم الأحد الموافق الخامس والعشرون من شهر ذي الحجة وسيستمر أربعة أيام فقط حتى يوم التاسع والعشرون من شهر ذي الحجة 1443

رابط التسجيل في كلية التقنية

سنوضح لكم الآن خطوات إتمام عملية التسجيل في كلية التقنية عبر بوابة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني:

رقم الهوية. نوع الهوية. رقم الجوال. تاريج الميلاد. البريد الإلكتروني.

إدخال رمز التحقيق كما هو ظاهر أمامك.

الموافقة على الشروط والأحكام.

الضغط على زر التسجيل.

شروط التسجيل في كلية التقنية 2022

أوضحت الإدارة العامة بكلية التقنية في المملكة العربية السعودية شروط إتمام عملية التسجيل وهي ما تتمثل في:

أن يكون المسجل سعودي الجنسية. الحصول على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها. إتمام الدراسة والحصول على الشهادة في السعودية. تقديم موافقة من صاحب العمل إذا كان المسجيل يعمل لدي أي جهة. سن المتقدم لا يزيد عن 30 عام. عدم تجاوز فترة الحصول على الشهادة أو اللقب الأكاديمي عن خمس سنوات.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

هى جهة حكومية مسؤولة عن التدريب التقني والمهني في السعودية، بدأ عملها منذ عام 1980م/1400هـ، وذلك منذ صدور قرار من مجلس الوزراء بإنشاء المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهي مسؤولة عن سد احتياجات سوق العمل في السعودية من القوي البشرية التي تعمل على تدريبهم، فهي تقوم بتدريب وتأهيل الأناث والذكور وذلك وفقاً لإحتياجات سوق العمل الكمي والنوعي، فيتم تقديم عدد من البرامج التدريبية داخل منشآت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، تلك التي قد وصل عددهم 283 منشآة منتشرين داخل أنحاء المملكة العربية السعودية.