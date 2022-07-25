طرق التقديم على الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين 1443هـ وما هي الفئات المستحقة للدعم

طرق التقديم على الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين 1443هـ بعد أن استفاد عدد كبير جدًا من مواطني المملكة العربية السعودية من خدمة الضمان الاجتماعي، بحثت فئة كبيرة أيضًا على طريقة وخطوات التقديم على خدمة الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين، حيث أن إيجاد العمل أصبح صعبًا في الفترة الحالية وهناك بعض الأشخاص التي لم تعد في قدرتها العمل، ولذلك قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بتقديم راتب شهري سُمي بمعاش الضمان الاجتماعي لبعض الفئات الفقيرة والتي تحتاج إلى المساعدة من الحكومة السعودية.

طرق التقديم على الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين 1443هـ

هناك بعض الخطوات التي يجب على المواطن السعودي المتقدم للحصول على راتب الضمان الاجتماعي المطور اتباعها حتى يحصل على الراتب ومن بين هذه الخطوات كل مما يلي:-

يجب الدخول أولًا على رابط موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإلكتروني الرسمي على رابطه الخاص.

الإلكتروني الرسمي على رابطه الخاص. بعد ذلك ومن صفحة الموقع الرئيسية يقوم المواطن بالنقر على زر “الخدمات الإلكترونية” ومنها يختار خيار “معاش الضمان الاجتماعي”.

يقوم بعد ذلك بموافقته على كافة شروط وأحكام الموقع بخصوص استحقاق راتب المعاش وهي شروط يجب أن تتوافر بشكل كامل في التقدم.

يحدد المواطن مكتب الضمان الأكثر قربًا لها ويقوم بتحديد الفئة ويبدأ في كتابة كافة المعلومات والبيانات الشخصية المطلوبة منه على الموقع.

يقوم بمراجعة البيانات مرة أخرى حتى يتأكد من صحتها ومن عدم وجود أي خطأ لأنه أحيانًا الخطأ قد يحرمك من الراتب أو يعرّضك إلى المسائلة القانونية.

بعد ذلك يقوم بالنقر على أيقونة “تقديم الطلب” وينتظر حتى تتم مراجعته في غصون أيام قليلة ثم يتم التواصل معه في حالة قبول طلبه.

الفئات المستحقة لراتب الضمان الاجتماعي المطوّر

وحددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بعض الفئات الأكثر استحقاقًا لراتب الضمان ومن بين هذه الفئات ما يلي:-

أسرة المدمنين الذين ليس لديهم أي دخل شهري ولا عائل يعمل لتقديم لهم كل الاحتياجات.

الأسر الفقيرة التي ليس لديها عائل والذي انقطع عنها وهجرها بدون سابق إنذار لفترة طويلة.

كبار السن والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة واليتامى والأرامل والمطلقات.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

أعلنت وزارة الموارد البشرية على موقعها الإلكتروني شروط الضمان الاجتماعي المطور وهي