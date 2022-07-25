كم راتب الطبيب السعودي 1444 وفق سلم رواتب الأطباء والصحيين في السعودية 2022

مع ما يقدمه الأطباء من خدمات جليلة لخدمة المرضى يتساءل كل من يدرس مهنة الطب داخل المملكة العربية السعودية عن بعض الأمور المتعلقة بمهنة الطب ومنها كم راتب الطبيب السعودي، علماً بأن الأطباء السعوديين يحظون بتقدير كبير من قبل المملكة ويتم منحهم رواتب ذات قيمة كبيرة، نوافيكم بكافة التفاصيل في السطور التالية.

كم راتب الطبيب السعودي 1444

يتم تحديد الراتب الذي يتقاضاه الطبيب بناء على العمل الذي يمتهنه كل طبيب علماً بأن رواتب الأطباء العاملين لدى وزارة الصحة تختلف عن الرواتب الخاصة بالأطباء العاملين في وزارة الدفاع وأيضا رواتب أطباء وزارة الحرس الوطني، كما يجرى تحديد رواتب الأطباء وفقاً لأول راتب يتقاضونه كالتالي:

متوسط الراتب الخاص بطبيب وزارة الصحة (كأول مربوط) يقدر 9,200 ريال سعودي.

متوسط الراتب الخاص بطبيب الخدمة المدنية يقدر 10,860 ريال سعودي + علاوة سنوية.

متوسط الراتب الخاص بالطبيب العسكري (كأول مربوط) يقدر 10,860 ريال سعودي.

متوسط الراتب الخاص بطبيب التشغيل الذاتي (كأول مربوط) يقدر 15,640 ريال سعودي.

رواتب أطباء وزارة الدفاع

يجرى تحديد رواتب أطباء وزارة الدفاع السعودية على الأساس التالي:

يقدر الراتب الأساسي: 15,640 ريال سعودي.

تقدر العلاوة السنوية: 495 ريال سعودي.

تقدر التأمينات الاجتماعية -9% : -1,407 ريال سعودي.

يقدر بدل النقل: 700 ريال سعودي.

يقدر بدل التفرغ: لا يوجد

يقدر بدل السكن: 4166,6 ريال شهريًا.

ساند -1%: 156 ريال سعودي.

الإجمالي: 18,943 ريال سعودي.

نوع العقد: ينتهي بانتهاء سنوات التدريب.

رواتب أطباء وزارة الصحة

تتحدد رواتب أطباء وزارة الصحة السعودية وفقاً للأساس التالي:

يقدر الراتب الأساسي: 9,200 ريال سعودي.

تقدر العلاوة السنوية: 495 ريال سعودي.

تقدر التأمينات الاجتماعية -10%: -828 ريال سعودي.

يقدر بدل النقل:700 ريال سعودي.

يقدر بدل تفرغ: 6,440 ريال سعودي.

يقدر بدل السكن: 4166,6 ريال سعودي.

ساند -1% : -92 ريال سعودي.

الإجمالي: 15,420 ريال سعودي.

نوع العقد: ينتهي بعد بانتهاء سنوات التدريب.

رواتب أطباء الحرس الوطني

يحصل أطباء وزارة الحرس الوطني على رواتبهم وفقاً للأساس التالي: