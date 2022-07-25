كيفية التسجيل لوظائف الأمن العام للنساء برتبة جندي من خلال أبشر للتوظيف وشروط الحصول على الوظيفة

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كيفية التسجيل لوظائف الأمن العام للنساء برتبة جندي من خلال أبشر للتوظيف، منصة أبشر للتوظيف أعلنت عن بدء استقبالها لوظائف الأمن العام النساء في المملكة العربية السعودية، وذلك في موعد يوم السبت الموافق 23 من شهر يوليو لعام 2022 بعد أن قام موقع مديرية الأمن العام بالإعلان في السعودية عن فتح باب التقديم على وظائف الأمن العام للنساء برتبة جندي وذلك لجميع حاملات شهادة الثانوية العامة أو أعلى من ذلك في عدد من التخصصات وقد أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي عن عدة شروط يجب أن تتوفر فيها المتقدمة وسوف نعرضها بالتفاصيل.
كيفية التسجيل لوظائف الأمن العام للنساء برتبة جندي
- سوف يتم التقديم على وظائف الأمن العام إلكتروني من خلال أبشر للتوظيف .
- فإن الأمن العام هي أحد المؤسسات الأمنية التابعة لوكالة الداخلية في المملكة العربية السعودية.
- وتعد من أكبر المؤسسات التي تحافظ على النظام و تكافح الجرائم وتحمل الأماكن المقدسة من الإرهاب وغيرها .
- وتأمين سلامة حجاج وزائرين بيت الله الحرام.
إعلان فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام – الإدارة العامة للمرور على رتبة (جندي) للكادر النسائي، عبر منصة (أبشر – توظيف) https://t.co/Ln9xLT4Nku. pic.twitter.com/lJ8buaqBTT
— الأمن العام (@security_gov)
إعلان فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام - الإدارة العامة للمرور على رتبة (جندي) للكادر النسائي، عبر منصة (أبشر - توظيف) https://t.co/Ln9xLT4Nku. pic.twitter.com/lJ8buaqBTT— الأمن العام (@security_gov) July 21, 2022
شروط تقديم الأمن العام نساء
أعلنت مديرية الأمن العام عن بعد الشروط التي يجب أن تتوفر في جميع المتقدمات للتسجيل في وظائف الأمن العام للنساء ومن هذه الشروط ما يلي :
- يجب أن تكون المتقدمة حسب على شهادة الثانوية العامة من المملكة أو ما يعادلها.
- يفضل لمن لديها المؤهل الدبلوم أو البكالوريوس التسجيل في تخصص الإحصاء أو القانون أو الإعلام أو العلاقات العامه أو الموارد البشرية أو المحاسبة أو الحاسب الألي واللغة الانجليزية.
- يجب أن تكون سعودية الجنسية من الأصل والمنشأ ويتم استثناء من نشأت مع والدها خارج السعودية في خدمة البلاد.
- أن تتمتع بحسن السير والسلوك وألا يكون لديها أي سجل جنائي بأحد الجرائم المخلة بالأمانة والشرف.
- يجب أن تكون مواصفاتها البدنية مناسبة من حيث تناسق الوزن والطول فلا يقل الطول عن 155 سم.
- أن يكون التقديم في نفس المنطقة والمدينة المراد التقديم عليها في وظائف امن عام.
- يجب إن يكون العمر أكثر من 25 عام وأقل من 35 عام.
- تمتلك هوية وطنية مستقلة وتكون سارية المفعول
- ألا يكون قد تم تعيينها في احد الوظائف الخاضعة للنظام العسكري قبل ذلك.
- ألا يكون قد تم إنهاء خدمتها في أحد المراكز العسكرية أو المعاهد لأي سبب.
- ألا تكون متزوجة من رجل اجنبي.
- يجب أن تنجح في جميع اختبارات القبول النهائي والمقابلة الشخصية والفحص الصحي.
- يجب أن تكون معادلة شهادة التعليم صادرة من خارج المملكة ويتم التصديق عليها من قبل الوزارة.
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