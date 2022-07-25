نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “JOBS.SA” فتح موقع تقديم الأمن العام 1443 للنساء “المرور” طريقة وشروط التسجيل الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية، عن فتح موقع تقديم الأمن العام 1443 للكادر النسائي من حملة الشهادة الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس، من أجل التسجيل على بعض الوظائف الشاغرة بإدارة المرور على رتبة “جندي”، كما حددت الإدارة الشروط العامة للتقديم وكافة التفاصيل، ونحن من خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني، سنقدم لكم طريقة ورابط التسجيل والمواعيد المحددة للتسجيل في الوظائف العسكرية الجديدة، الذي أصبحت من أهم الموضوعات البحثية عقب الإعلان عنها.

كانت الإدارة العامة قد شددت على الراغبات في التسجيل الدقة التامة في كافة البيانات التي يتم تسجيلها، وقالت في تنبيه وتحذير أن أي بيانات غير مطابقة للبيانات مع الجهات ذات الشأن، التي تقوم بمراجعة ومطابقة البيانات سوف يتم أستبعاد صاحب الطلب فوراً دون إبداء أي أسباب، وسوف يتم المسائلة القانونية لمقدم الطلب على البيانات الخاطئة التي سجلها لذا وجب التحذير.

رابط تقديم الأمن العام للنساء 1444

تعتبر الوظائف العسكرية من الوظائف التي يوجد عليها أقبال كبير من المواطنين في المملكة سواء الرجال أو النساء، للمميزات العديدة التي تمنحها المؤسسات العسكرية لمنتسبيها، أولاها الراتب والبدلات المتميزة للوظائف العسكرية، وكذالك العلاج في المستشفيات العسكرية التي بها أحدث الأجهزة الطبية في العالم وفرص كبيرة للترقي وزيادة الراتب.

أبرز أخبار وزارة الداخلية خلال الفترة من 17 وحتى 23 ذو الحجة 1443هـ، الموافق 16 وحتى 22 يوليو 2022م. ⁧#الداخلية_في_أسبوع pic.twitter.com/C1jQlkLIMR — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) أبرز أخبار وزارة الداخلية خلال الفترة من 17 وحتى 23 ذو الحجة 1443هـ، الموافق 16 وحتى 22 يوليو 2022م.



⁧#الداخلية_في_أسبوع pic.twitter.com/C1jQlkLIMR — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) July 22, 2022

موقع تقديم الأمن العام 1443

كما هو معلوم فأن جميع الوظائف الحكومية العسكرية آو المدنية تكون عبر موقع أبشر توظيف الرسمي، الذي أنشأته الحكومة السعودية لتلقي طلبات الراغبين في الالتحاق بالوظائف الحكومية السعودية، يأتي هذا في ظل التحول الرقمي في تقديم كافة الخدمات للمواطنين عن بعد.

موعد انتهاء تقديم الأمن العام عداد تنازلي

رابط تقديم الأمن العام نساء 14443

الدخول على موقع أبشر توظيف jobs.sa .

. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة لدخول الموقع.

النقر على أيقونة الوظائف المتاحة الآن ثم تحديد وظائف الأمن العام نساء.

قراءة الشروط العامة والأحكام بعناية وبعد قارئتها تنقر على الموافقة على الشروط والأحكام.

تسجيل كافة البيانات المطلوبة في أستمارة التقديم الإلكترونية ويجب أن تكون بيانات دقيقة وصحيحة.

بعد التأكد من صحة البيانات أضغط على تأكيد وحفظ ثم إرسال الطلب وأحتفظ برقم الطلب لتقديمه عند المراجعة.

وظائف الأمن العام للنساء

إعلان فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام – الإدارة العامة للمرور على رتبة (جندي) للكادر النسائي، عبر منصة (أبشر – توظيف) https://t.co/Ln9xLT4Nku. pic.twitter.com/lJ8buaqBTT — الأمن العام (@security_gov) إعلان فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام - الإدارة العامة للمرور على رتبة (جندي) للكادر النسائي، عبر منصة (أبشر - توظيف) https://t.co/Ln9xLT4Nku. pic.twitter.com/lJ8buaqBTT — الأمن العام (@security_gov) July 21, 2022

في ظل لحاجة وزارة الداخلية السعودية لتقديم أفضل أداء أمني تسعى دائماً لاستقطاب أفضل العناصر من الرجال والنساء لشغل الوظائف التي تتوفر لديها وخلال السنوات الأخيرة أصبح العنصر النسائي فاعل في كافة أوجه حفظ الأمن في كل الأفرع فوجدنا النساء في تنظيم الحشود في الموسم الحج الأخير وكان درهم بارز في فظ الأمن.

موقع تقديم الأمن العام 1443 والشروط المطلوبة