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عمر شويل - جدة إدارة المرور بالمملكة العربية السعودية وضعت مخالفة جلوس الأطفال بالمقعد الأمامي للسيارة للحد من الحوادث التي قد يتعرض لها الأطفال نتيجة التصادم والحفاظ على سلامتهم من أي أذى قد يحدث أثناء السير على الطرق، وقد تم الكشف عن قيمة المخالفة المرورية في شهر نوفمبر من عام 2021م من قبل إدارة المرور السعودي لمنع جلوس الأطفال بالكرسي الأمامي بالمركبة، وقد تم وضعها ضمن جدول المخالفات لمنع تهاون البعض في تنفيذ التعليمات المرورية.

كم مخالفة جلوس الأطفال بالمقعد الأمامي للسيارة

تم تحديد الحالات التي حال حدوثها يتم تطبيق غرامة وفقاً لجدول المخالفات المرورية الموضوعة من قبل إدارة المرور السعودي، وهي:

عدم جلوس الأطفال بالمقاعد المخصصة لهم والمعروفة بمقاعد الأمان.

عدم وجود مرافق للأطفال البالغ عمرهم عشر سنوات فأقل داخل السيارة.

جلوس الأطفال التي لا تتخطى أعمارهم العشر سنوات بالمقعد الأمامي للمركبات.

وعلى كل من يخالف التعليمات الخاصة بالمرور السابقة دفع غرامة مالية تتراوح ما بين 300 ريال سعودي وحتى 500 ريال سعودي.

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الاستعلام الإلكتروني عن المخالفات

يمكن بكل سهولة الحصول على كافة المعلومات الخاصة بالمخالفات المرورية من خلال الاتصال بشبكة الإنترنت، بعد أن تم إتاحة الفرصة أمام سائقي المركبات بالتعرف عليها من خلال تطبيق أبشر الخطوات التالية:

الانتقال مباشرة إلى منصة أبشر الإلكترونية.

إدخال اسم المستخدم ورمز المرور ثم الضغط على تسجيل الدخول.

بعد وصول رقم التحقق إلى الجوال عبر رسالة نصية يتم كتابته مرة أخرى داخل الموقع.

بعد النقر على كلمة تحقق يتم الانتقال مباشرة إلى الصفحة الرئيسية لأبشر.

يتم النقر على قائمة خدماتي ثم الخدمات المرورية.

ثم الضغط على تبويب الاستعلام عن المخالفات المرورية.

تظهر أمامك مباشرة جميع المخالفات التي لم يتم سداد غرامتها حتى الآن.

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مقاعد السيارة المخصصة للأطفال وفقاً لعمره

بناءً على عمر الطفل يجب توفير المقعد الملائم له مع عدم جلوسه بالمقعد الأمامي للسيارة للحفاظ على أمنه وسلامته، وفيما يلي الكراسي الملائمة لعمر الطفل:

في البداية يجب معرفة أن حزام الأمان مناسب للأطفال من عمر 8 سنوات و 12 سنة.

الأطفال من عمر يوم وحتى عمر سنتان مناسب لهم المقاعد الموجه للخلف.

الأطفال من عمر سنتين وحتى أربع سنوات مناسب لهم المقاعد الموجه للأمام.

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