نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج كلية الملك فهد الأمنية 1443 – 1444 .. رابط الاستعلام عن نتائج قبول المترشيحن عبر موقع أبشر للتوظيف jobs.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية 1443 – 1444. نتعرف على تفاصيلها من خلال هذا التقرير عبر موقعنا “ثقفني”. حيث يرغب العديد من طلاب المملكة العربية السعودية الاستعلام عن نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية وذلك بعدما أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية والشؤون العسكرية عن نتائج تأهيل الضباط الجامعيين في الدور 52 للعام الدراسي 1444 هـ بكلية الملك فهد الأمنية. وفي السياق ذاته أوضحت الوزارة أن الاستعلام عن نتائج القبول يتم من خلال موقع أبشر للتوظيف.

نتائج كلية الملك فهد الأمنية

وفق بيان رسمي صادر عن الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية والشؤون العسكرية. وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة “تويتر”. أوضحت من خلالها إعلان نتائج كلية الملك فهد الأمنية للطلاب الذين تقدموا في وقت سابق بتقديم طلب الالتحاق بالكلية للعام الدراسي الجديد 1443 – 1444. حيث من المقرر أن يتم في الخطوة القادمة مراجعة أسماء المقبولين حضوريًا بمقر كلية الملك فهد الأمنية وذلك في مدينة الرياض.

إعلان نتائج المرشحين للقبول المبدئي لدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (52) لحملة البكالوريوس بكلية الملك فهد الأمنية، على الرابط: https://t.co/nkIBBsN7om. pic.twitter.com/NVH3NaLsaZ — كلية الملك فهد الأمنية (@KSA_KFSC) إعلان نتائج المرشحين للقبول المبدئي لدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (52) لحملة البكالوريوس بكلية الملك فهد الأمنية، على الرابط: https://t.co/nkIBBsN7om. pic.twitter.com/NVH3NaLsaZ — كلية الملك فهد الأمنية (@KSA_KFSC) July 18, 2022

نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية 1443 – 1444

نتناول معكم في الآتي كيفية الاستعلام عن نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية للعام الدراسي 1443 – 1444. والتي تتم من خلال تطبيق الخطوات التالية:

في البداية قم بالتوجه إلى موقع أبشر للتوظيف .

وفي الخطوة التالية قم بالنقر على صفحة “القبول الموحد” .

وبعد ذلك قم بإدخال البيانات المطلوبة والتي تتعلق بعملية الإطلاع على النتائج والتي تشمل رقم الهوية والاسم.

ثم النقر على زر “عرض”. وبعدها سيتم ظهور نتائج القبول الخاصة بك.

وفي الخطوة الأخيرة يتوجب عليك طباعة الإشعار من أجل الحضور به في اختبارات التقديم بالكلية.

وقد يهمك أيضًا الاطلاع على شروط قبول كلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية العامة 1443 – 1444 والذي يشمل توضيح كافة الشروط والمستندات المطلوبة للتسجيل.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الملك فهد الأمنية 1443

أوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية والشؤون العسكرية الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الملك فهد الأمنية والتي تشمل الآتي:

صورة من شهادة الميلاد.

صورة من بطاقة الأحوال الشخصية.

صورة من بطاقة الهوية الوطنية.

عدد 6 صور حديثة.

نسخة من السجل الأكاديمي للطالب.

صورة من الترجمة الأجنبية للسجل الأكاديمي للطالب.

طريقة التواصل مع كلية الملك فهد الأمنية

وضعت كلية الملك فهد الأمنية عدة طرق للتواصل بشأن طرح الاستفسارات والشكاوى التي تتعلق بعملية القبول والتسجيل في الكلية. حيث خصصت الكلية خدمة عملاء مخصصة لـ “إدارة القبول والتسجيل”. لتلقي استفسارات الطلاب. وهي كالتالي: