نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم كلية التقنية .. “إعـِرف” ما هى شروط تسجيل الكلية التقنية 1444 ورابط التقديم عبر بوابة “قبولي” في المقال التالي

عمر شويل - جدة يرغب الكثير من طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية في تقديم الكلية التقنية بجدة. بعدما أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني فتح باب التسجيل في الكلية التقنية التي يلتحق بها آلاف الطلاب بشكل سنوي قبل بدء العام الدراسي الجديد 1444. وذلك لما تقدمه الكلية من برامج أكاديمية وتدريبية تؤهل من خلالها الطلاب إلى سوق العمل. بالإضافة إلى ذلك فإن الكلية التقنية لديها عدة أفرع بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية والتي من أبرزها فرع منطقة جدة والرياض. وفيما يلي نتعرف على شروط التسجيل وطريقة التقديم في الكلية.

تقديم الكلية التقنية

تجدر الإشارة إلى أن تقديم الكلية التقنية يتم بشكل إلكتروني من خلال منصة “قبولي”. وفي السياق ذاته كانت قد كشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني عن مواعيد تقديم الكلية التقنية للعام الدراسي الجديد 1444. حيث جاءت مواعيد التقديم على النحو التالي :

التقديم في برنامج البكالوريوس للبنين والبنات يبدأ يوم الأحد الموافق الثامن عشر من شهر ذي الحجة 1443 والموافق ميلاديًا يوم السابع عشر من شهر يوليو 2022. وينتهي في يوم الخميس الموافق الثاني والعشرين من شهر ذي الحجة 1443 والموافق بالتاريخ الميلادي يوم الحادي والعشرين من شهر يوليو.

فيما يكون التقديم في دبلوم الكليات التقنية بنين بدءًا من يوم الأحد الموافق 25 من ذي الحجة 1443 والموافق ميلاديًا يوم 24 يوليو 2022. وينتهي في يوم الخميس القادم الموافق 29 من شهر ذي الحجة 1443 – 28 يوليو 2022.

وبالنسبة لتقديم الكليات التقنية بنات مسائي وتقديم دبلوم وبرامج المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد. يبدأ من يوم الأحد القادم الموافق الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة 1443. والموافق بالتاريخ الميلادي يوم الرابع والعشرين من شهر يوليو 2022. وينتهي في يوم الخميس الموافق التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة 1443.

ما هي شروط تقديم الكلية التقنية 1444 عبر قبولي ؟

وضعت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني شروط تقديم الكلية التقنية للعام الدراسي الجديد 1444. والتي جاءت على النحو التالي :

يشترط أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية السعودية.

لابد أن يكون المتقدم خريج إحدى جامعات المملكة.

تشترط أن يكون المتقدم قد فصل بإحدى الكليات التقنية خلال فصلين ماضيين.

لابد أن يكون المتقدم موظف لدى إحدى القطاعات الحكومية أو الخاصة.

يشترط أيضًا إرفاق مُسند جهة العمل في حالة ما إذا كان المتقدم موظف.

يلزم المتقدم بالتسجيل ولا يمكن التقديم في أي برامج أخرى خلال الفترة التدريبية.

يجب أن يكون راغب التقديم في الكلية التقنية حاصلًا على شهادة ثانوية أو ما يعادلها.

سن المتقدم لا يتعدى 30 عامًا.

يشترط ألا يزيد تاريخ الحصول على المؤهل الدراسي عن مدة خمس سنوات.

تسجيل الكلية التقنية “قبولي”

جدير بالذكر أن التسجيل في الكلية التقنية متاح حاليًا من خلال رابط منصة قبولي. وتتم عملية التسجيل الالكتروني في الكلية من خلال إتمام الخطوات التالية:

في البداية قم بالدخول رابط بوابة “ قبولي ” التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وبعد ذلك قم بإدخال بيانات تسجيل الدخول في حالة ما إذا كنت تمتلك حسابًا على البوابة. أو إنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديك حساب سابق.

عقب الدخول قم بالنقر على أيقونة “متقدم جديد”.

ستٌفتح لك نافذة يتطلب فيها بيانات الشخصية والتي تشمل رقم الهوية وسنة الميلاد ورقم جوالك والبريد الإلكتروني وكافة المتطلبات الأخرى.

بعد الانتهاء من ادخال البيانات قم بالنقر على أيقونة “تسجيل”.

ثم قم بتحديد “تقديم الكلية التقنية”. وتحديد البرنامج التدريبي.

بعد إدخال البيانات المطلوبة قم بالنقر على أيقونة موافق.

طرق التواصل مع الكلية التقنية

وضعت الكلية التقنية عدة قنوات للتواصل مع الطلاب راغبي التقديم في البرامج التدريبية التي تقدمها. وذلك من أجل تلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بالطلاب. وتتم طريق التواصل من خلال الآتي

رقم هاتف الكلية التقنية: 0112896664.

أو من خلال التواصل عبر البريد الإلكتروني للكلية التقنيّة الخاص بتلقي الاستفسارات: [email protected]

وفي نهاية موضوعنا نكون قد تعرفنا بشكل تفصيلي على تقديم الكلية التقنية للبرامج التدريبية التي تتيحها مؤخرًا لطلاب وطالبات المملكة العربية السعودية. كما رصدنا لكم تفاصيل إتمام عملية التسجيل في الكلية التقنية عبر رابط بوابة قبولي. بالإضافة لتناولنا الشروط المطلوبة للالتحاق بالبرامج المقدمة في كلية التقنية. وطريقة التواصل مع الكلية.