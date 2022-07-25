نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هُـنا رابط تقديم الامن العام نساء عبر أبشر للتوظيف .. ما هى شروط التقديم في وظائف الامن العام العسكرية للنساء 1443 ؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم رابط تقديم الامن العام نساء من خلال موقع أبشر للتوظيف. وذلك بعدما أعلنت مديرية الأمن العام في المملكة العربية السعودية عن إتاحة وظائف شاغرة في إدارة المرور للنساء وذلك برتبة جندي. وفي السياق ذاته فقد أوضحت المديرية شروط تقديم الأمن العام لراغبي التوظيف. حيث تجدر الإشارة أن مديرية الأمن العام تعد أحد أبرز المؤسسات العسكرية في المملكة. وتسهم بشكل كبير في الحفاظ على النظام في كافة المدن.

تقديم الامن العام نساء

تقديم وظائف الامن العام للنساء من المقرر أن يبدأ اليوم السبت الموافق الرابع والعشرين (24) من شهر ذي الجحة 1443. والموافق ميلاديًا يوم الثالث والعشرين (23) من شهر يوليو 2022. وفي السياق ذاته فقد أوضحت مديرية الأمن العام أن التقديم في الوظائف المعلنة من المقرر أن يستمر حتى يوم الخميس القادم الموافق 29 من شهر ذي الحجة 1443.

وظائف الامن العام نساء

ووفقًا لما أوضحته مديرية الامن العام فإن الوظائف المعنلة حاليًا تأتي في إدارة المرور برتبة جندي. ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أنه تختلف الوظائف والمناصب في الأمن العام للنساء. ويأتي ذلك وفقًا للمؤهل الحاصلة عليه المتقدمة. وفي السياق ذاته تشمل الوظائف في الامن العام للنساء ما يلي : “الإدارة العامة للمرور و شئون التدريب والإدارة العامة للأدلة الجنائية والإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات. بالإضافة أيضًا إلى الخدمات الطبية والقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة والقوات الخاصة في الأمن الدبلوماسي”. وذلك بالإضافة لعدة وظائف أخرى.

شروط تقديم الامن العام للنساء

وجاءت شروط تقديم الامن العام للنساء على النحو التالي :

يأتي الشرط الأول هو حصول المتقدمة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. ويفضل أن تكون مؤهل أعلى.

لا بد أن تكون جنسية المتقدمة في وظائف الأمن العام “سعودية” الأصل والمنشأ. وذلك مع استثناء من نشأت مع والدها أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

لا بد أن تكون المتقدمة على سيرة وسلوك حسن السمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جرائم مخلة بالشرف والأمانة.

يشترط أن يكون لدى المتقدمة هوية وطنية مستقلة سارية وغير منتهية.

ألا يكون قد سبق لها التعيين في وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية.

كما يشترط أيضًا ألا تكون متزوجة من غير سعودي.

بالإضافة إلى ذلك يشترط اجتيازها لجميع اجراءات واختبارات القبول.

يشترط اعتماد شهادة المؤهل من وزارة التعليم السعودية والتصديق عليها في حالة ما إذا كانت صادرة من خارج المملكة.

المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف الامن العام للنساء

حدد مديرية الأمن العام العام المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف إدارة المرور برتبة جندي نساء 1444. والتي جاءت على النحو التالي:

صورة عن بطاقة الهوية الوطنية.

صورة عن بطاقة عائلة المتقدمة.

شهادة المؤهل العلمي طبق الأصل سواء شهادة الثانوية العامة، أو الشهادة الجامعية أو ما يعادلها.

عدد 6 صور شخصية ذات خلفية بيضاء بمقاس 4*6.

صورة أصلية عن نتيجة اختبار القدرات العامة واختبار التحصيلي.

رابط تقديم وظائف الامن العام للنساء عبر أبشر توظيف

يتاح الآن التقديم في وظائف الامن العام للنساء من خلال رابط منصة أبشر للتوظيف الإلكترونية. حيث تتم عملية التقديم في الوظائف كالتالي: