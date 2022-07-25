طريقة استخراج رخصة قيادة سعودية أبشر

يحتاج العديد من الأشخاص في المملكة العربية السعودية إلى الحصول على رخصة قيادة، وقد سهلت الجهات المعنية بذلك في الحصول عليها إليكترونيًا دون الحاجة إلى الذهاب إلى المصالح الحكومية والتزاحم بين الأشخاص وهذا يوفر الكثير من الوقت، لذلك نوفر لكم طريقة استخراج رخصة قيادة بكل سهولة من خلال موقعنا الأكثر تميزًا.

طريقة استخراج رخصة قيادة

حتى تتمكن من الحصول على رخصة قيادة في المملكة السعودية عليك أن تتبع الخطوات التي نعرضها لك فيما يلي:

توفر المملكة السعودية العديد من المدارس لتعليم القيادة، فقم بالاشتراك في إحداهم.

قم بكتابة معلوماتك الشخصية التي تطلب منك في الاستمارة التي حصلت عليها.

عندما يتم قبولك في المدرسة ستصلك رسالة تؤكد لك ذلك.

تشرف عليك إدارة المرور لتتأكد من إتمامك لجميع المراحل سواء النظرية، أو العملية.

أدخل على المنصة المعروفة باسم أبشر.

قم باختيار الخدمات، واختر منها الاستعلام.

اختار من الاستعلامات أيقونة المرور.

استعلم عن رخصة القيادة وذلك بعد كتابة رقم الهوية وتاريخ الميلاد، ثم أضغط على عرض التفاصيل.

في حالة أن المتقدم على الحصول على الرخصة لديه رخصة قيادة من دولة أجنبية وهذه البطاقة تكون سارية لا يشترط الدراسة في مدارس تعليم القيادة، ولكن هذا بعد أن تعترف إدارة المرور السعودية بهذه الرخصة.

متطلبات الحصول على رخصة قيادة

حتى تحصل على رخصة القيادة لابد من توافر المتطلبات التالية:

يقوم المتقدم على الحصول على رخصة قيادة بعمل كشف طبي شامل في نفس الوقت، أو أن يكون ساري.

يوفر المتقدم صورة طبق الأصل من الأحوال المدنية.

عدد 6 صور شخصية للمتقدم 4*6.

التوجه لدفع كافة الرسوم المطلوبة للحصول على رخصة قيادة.

إرفاق المستندات السابقة مع ملف حتى يتم حفظ المستندات به.

على المتقدم على طلب الرخصة أن يكون سنه بدايةً من الثماني عشر سنوات فيما أعلى.

في نهاية مقال طريقة استخراج رخصة قيادة فقد قمنا بعرض الخطوات التي يجب عليك اتباعها بالتفصيل، كما عرضنا لكم أهم المتطلبات الواجب توافرها للحصول على رخصة قيادة بسهولة من إدارة المرور في المملكة العربية السعودية.