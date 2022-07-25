نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة النقل الداخلي ١٤٤٣ .. “إعـِرف” ما هى شرائح النقل الداخلي للمعلمين وإدخال رغبات النقل عبر نظام نور في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تقديم النقل الداخلي ١٤٤٣ من خلال رابط نظام نور و شرائح النقل الداخلي. نتعرف عليها من خلال هذا المقال عبر موقعنا “ثقفني”. حيث أعلنت الإدارة العامة للتعليم في عاصمة المملكة العربية السعودية “الرياض”. بدء تقديم إجراءات النقل الداخلي 1443 للوظائف التعليمية. موضحة أن إمكانية تقديم النقل الداخلي تتم من خلال نظام نور وذلك وفق الخطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي الجديد. وفيما يلي نرصد لكم كافة التفاصيل.

النقل الداخلي

وفقًا لما أوضحته إدارة تعليم الرياض فإن حركة النقل الداخلي تبدأ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة الهجري 1443 والذي يوافق ميلاديًا يوم الرابع والعشرين من شهر يوليو 2022. وفي السياق ذاته فقد أشارت الوزارة إلى أن فتح تقديم رغبات النقل الداخلي من المقرر أن يستمر حتى يوم الأحد القادم الموافق الثاني من شهر محرم الهجري 1444 والموافق بالتاريخ الميلادي يوم الحادي والثلاثون من شهر يوليو الجاري.

طريقة النقل الداخلي ١٤٤٣

تتم طريقة النقل الداخلي ١٤٤٣ من خلال رابط نظام نور. وذلك وفق آلية معينة نستعرض معكم تفاصيلها في السطور التالية :

في البداية قم بالتوجه إلى رابط نظام نور.

وبعد ذلك قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

ثم ادخل رمز التحقق الموجود أسفل مربع التسجيل.

وبعد إتمام عملية الدخول قم بالتوجه إلى “خدمات شؤون المعلمين”. والتي توجد في النافذة الجانبية.

وفي الخطوة التالية قم بالنقر على “رغبات النقل الداخلي”.

ثم قم بإدخال بتعديل الرغبات التي تعديلها.

وأخيرًا قم بالنقر على أيقونة “حفظ”. وبذلك تكون قد تمت طريقة تقديم النقل الداخلي.

شرائح النقل الداخلي للمعلمين

تجدر الإشارة إلى أن شرائح النقل الداخلي يتم إتاحتها في حساب المعلم المنقول فور نقل ملفه إلى القطاع الذي تم نقله غليه وذلك وفق حركة النقل الداخلي.

ويتم الاستعلام عن الشرائح من خلال رابط نظام نور أيضًا. وذلك بالدخول إلى “خدمات شؤون المعلمين”. ثم اختيار الشرائح والمدارس. وبذلك الأمر يتاح للمعلم التعرف على جميع المدارس الموجودة داخل كل شريحة. مع ضرورة التعرف على أماكن المدارس بكل شريحة حتى تتم عملية ترتيبها بشكل جيد.

طريقة إدخال رغبات النقل الداخلي

تتم طريقة إدخال رغبات النقل الداخلي من خلال رابط نظام نور وفق إتمام الخطوات التالية. والتي هى كالتالي:

قم بالدخول إلى رابط نظام نور .

وبعد ذلك قم بإدخال بيانات تسجيل الدخول الخاص بك.

ثم اذهب إلى تبويب “صلاحية الخدمة الذاتية للموظف”.

وبعد ذلك قم بالنقر على زر “رغبات نقل المعلمين”.

وفي الخطوة التالية قم باختيار خدمة النقل الداخلي والخارجي.

ثم أدخل رغباتك من خلال زر “الإضافة”.

وبعد الانتهاء من ادخال رغبات النقل الداخلي الخاصة بك قم بالنقر على زر “موافق”.

حركة النقل الداخلي

وفي إطار ما أوضحته وزارة التعليم السعودية بشأن حركة النقل الداخلي. فقد أكدت أن مدة الاعتراض على نتائج الحركة بشكل إلكتروني. ستكون على مدار ثلاثة أيام تبدأ من الأحد وحتى يوم الثلاثاء القادم وذلك قبل اعتمادها رسميًا. حيث تكون الاعتراضات على النتائج لمن لديهم مبررات تبين مدى تأثيرها على إجراءات النقل والمفاضلة بين المعلمين.

رابط نظام نور النقل الداخلي 1443 -1444

تعتبر حركة النقل الداخلي 1443 – 1444 أحد الإجراءات الهامة التي تقوم وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية للكادر التعليمي. والتي تهدف من خلالها خدمة المعلمين في نقلهم من مكان وظيفتهم الحالية إلى مكان آخر مناسب لهم. وتتم عملية تقديم النقل الداخلي عبر رابط نظام نور الذي أوضحنا لكم تفاصيل التقديم من خلاله في الفقرة السابقة.