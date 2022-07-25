كيف أعرف تاريخ اصدار الهوية الوطنية عبر منصة ابشر الإلكترونية absher.sa

كيف أعرف تاريخ اصدار الهوية، تعتبر بطاقة الهوية، هي أهم شيء بالنبة لكافة المواطنين، بالمملكة العربية السعودية، حيث أنها تعتبر الوثيقة الوحيدة التي تثبت هوية الموان بالمملكة، كما أنه لا يمكن إنجاز أي عمل، في كافة المصالح الحكومية، بدونها، كما أن الشخص الذي أتم السن المحدد لإصدار وثيقة، ولم يقم باستخراجها، فإن هذا الشخص، قد يوقع نفسه في مسؤولية، وسوف يحاسب، من قبل الحكومة السعودية، وذلك يدل على أهمية اصدارها، وصلاحيتها.

كيف أعرف تاريخ اصدار الهوية

العديد من المواطنين، بالمملكة العربية السعودية، وجدنا أنهم يتساءلون بشكل ملح، عن الطريقة التي يمكنهم بها معرفة التاريخ الخاص، بإصدار الهوية الوطنية، وذلك لأهمية هذا الأمر.

قبل أن نتحدث عن ذلك الامر، عليكم أن تعرفوا، أن المواطن السعودي، عندما يصل لسن 15 سنة، فإنه يجب عليه، أن يتقدم بطلب استخراج بطاقة الهوية الوطنية مباشرة.

كما أن هذه البطاقة، يجب أن يتم تجديدها، بعد أن يمر على تاريخ إصدارها، 5 سنوات فقط، هذا لمن عمرهم، أقل من 31 عام.

حيث أن المواطنين الذين وصل عمرهم إلى 31 حتى 50 فإنهم يمكنهم تجديد هذه البطاقة بعد 10 أعوام من تاريخ إصدارها.

الأمر يختلف بالنسبة للمواطنين الذين تعدوا عمر 50 عام. حيث أنهم يجب عليهم أن يقوموا بتجديد البطاقة بعد أن يمر على تاريخ إصدارها 20 عام.

طريقة التعرف على تاريخ إصدار الهوية

يمكننا أن نقوم بالاستعلام عن هذا التاريخ. من خلال عدة خطوات نقوم بها ونحن في المنزل. فيمكن لأي فرد أن يقوم بها.

في البداية نقوم بالدخول على الموقع الخاص بمنصة أبشر الإلكترونية.

بعد ذلك نقوم بالنقر على أيقونة أفراد.

علينا أن نقوم باختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية.

ثم علينا أن نقوم بالنقر على أيقونة الأحوال المدنية.

هنا يجب أن نقوم بكتابة كافة البيانات الخاصة بصاحب بطاقة الهوية.

بعد الانتهاء من الخطوة السابقة، سوف يظهر لنا كافة التفاصيل الخاصة بهوية المواطن. ونتعرف منها على تاريخ الإصدار.

في ختام هذا المقال، نكون قد قدمنا لكم، الطريقة البسيطة والسريعة. التي تعد إجابة لسؤالكم كيف أعرف تاريخ اصدار الهوية، فإن الحكومة السعودية. جعلت كافة تلك الأمور بسيطة، تتم جميعها من خلال الإنترنت.