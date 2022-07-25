طريقة التسجيل في الضمان المطور وقيمة راتب الضمان

طريقة التسجيل في الضمان المطور من أسهل ما يكون، حيث إنه تم الإعلان من قبل وزارة الموارد البشرية عن القيمة المحددة لهذا الدعم، والذي سيعمل على إفادة المستفيدين من النظام الخاص بالضمان الاجتماعي الحديث، وقد تم تحديثه بعد التعديلات النهائية، فقد كان في الآونة الأخيرة أكثر موضوع مطروح بين الشعب السعودي بعد أن تم تعديله ليكون على الحق في النظام الخاص بالضمان الاجتماعي سواء كان الشهري منه، أو السنوي، ولذلك ازدادت التساؤلات حول التسجيل بعدما تم تطوير الأمر فهيا بنا.

طريقة التسجيل في الضمان المطور

يجب أن ننوه إلى أن طريقة التسجيل سهلة، وبسيطة ويمكنكم القيام بها بأنفسكم، وبشكل إلكتروني وجون تكبد أي تعب أو جهد على الإطلاق، وإليكم الطريقة بالتفصيل:

نقوم بالدخول على الموقع الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي ويمكنكم الدخول من خلال الموقع الرسمي.

ثم نضغط على كلمة تسجيل الدخول وتنقر على تسجيل مستخدم جديد سيطالبك النظام برقم الهوية التابعة لك، وتاريخ ميلادك.

بعد ذلك عليك أن تنشئ كلمة مرور قوية، ومن ثم تعمل على تأكيدها، وأخيرًا سوف يتم إرسال رسالة لك تحتوي على رمز لتقوم بكتابته في الحقل المخصص له.

وبعدها يجب أن تضغط على الخانة التي من خلالها تقر بأنك موافق على الإقرار، وبعدها تنقر على أيقونة تسجيل الدخول لتتمكن من الدخول على البوابة الإلكترونية.

بعد الدخول كل ما عليك هو الذهاب على كلمة الملف الموحد ثم عليك أن تنتبه لكتابة جميع المعلومات بشكل سليم ،وكل في خانته ثم انقر على كلمة تقديم البيانات.

وبعدها تذهب على اختيار تعبئة بيانات المنزل، وتقوم باستكمال جميع البينات المطلوبة بطريقة سليمة، وهنا يقع الاختيار عليك في اختيار البرنامج الذي يناسبك.

راتب الضمان الاجتماعي المطور

للأسر التي عددها فرد واحد يكون الراتب حوالي 1000 ريال شهريًا.

أما الفردين فراتبهما يصل إلى 1285 شهريًا، وللثلاثة أفراد يأخذون راتب شهري يقدر ب 1570 ريال.

أما الأربعة أفراد فيأخذون 1855 بالشهر الواحد، والخمسة لهم 2140 ريال بالشهر كذلك.

وأخيرًا الأسرة المكونة من 6 أفراد لها حوالي 2420 شهريًا.

وفي النهاية هذه هي طريقة التسجيل في الضمان المطور، وكذلك الرواتب التي تم تخصيصها للأسر المحتاجة بناءً على عدد الأفراد، ونتمنى أن نكون قدمنا الإفادة الكاملة فيما يخص هذا الأمر.