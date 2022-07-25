نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إعلان حركة النقل الخارجي عبر نظام نور و ما هي طريقة الاعتراض في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد إعلان حركة النقل الخارجي عبر نظام نور إن الحكومة السعودية تعمل بشكل جاهد على توفير كافة الخدمات والتسهيلات إلى جميع المعلمين والمعلمات، وذلك من خلال توفير أنظمة وخدمات تساعد الحكومة بتقديمها إلى هيئة التعليم، كما تتيح وزارة التعليم في السعودية إمكانية التواصل مع الوزارة وطلب الخدمات بشكل إلكتروني عبر نظام نور، حيث إن النقل الخارجي للمعلمين هي من الخدمات التي توفرها الحكومة السعودية، بواسطة وزارة التعليم السعودي، التي تسمح للمعلمين والمعلمات التنقل بين المدارس، أو المحافظات أو المؤسسات التعليمية بكل سهولة، وذلك عبر تقديم طلب بالنقل سواء للمعلم أو المعلمة، ويتم الطلب عبر المنصات التعلمية المتاحة.

موعد إعلان حركة النقل الخارجي عبر نظام نور

إن من المقرر الإعلان عن حركة النقل الخارجي للعام 1444هـ يوم الأحد الموافق 25/ 12/ 1443هـ الموافق 24/ 7/ 2022مـ، يعتبر هذا اليوم هو اليوم المحدد الذي سيتم الإعلان عن نتائج القبول الخارجي للمعلمين في السعودية، وفي حال عدم القبول يمكن تقديم الاعتراض الذي من المقرر أن يستمر لمدّة ثلاثة أيام من وقت الإعلان عن النتائج بعدها سيتم الاعتماد بشكل نهائي.

ضوابط حركة النقل الخارجي للمعلمين

تتوفر مجموعة من الضوابط المتعلقة بحركة النقل الخارجي للمعلمين في مدارس المملكة العربية السعودية، فيما يلي نستعرض هذه الضوابط:

أن يقوم المعلم بكتابة المعلومات الخاصة به بشكل دقيق وصحيح. ثم سيتم المفاضلة بين المتقدمين بناء على إجراءات النقل. السماح لمن يريد النقل أن يسجل رغبته بذلك بكل سهولة وأريحية. ثم أن يتم تطبيق الأنظمة والقوانين الموضوعة. في حال نقل صاحب العمل لا يلزم أن يتم نقل من بعده على الترتيب من أجل الحفاظ على المسيرة التعلمية. ثم يمكن إلغاء طلب النقل بحال تقديم معلومات خاطئة.

كيف اعرف ترتيبي في النقل الخارجي

بإمكان المعلمين والمعلمات في السعودية الذين سبق لهم التقديم في النقل الخارجي سواء بين المدارس أو المحافظات السعودية، معرفة ترتيبهم في النقل الخارجي من خلال الخطوات الآتية:

الانتقال إلى رابط نظام نور التعليمي. ثم تحديد خيار الاستعلام عن النقل الخارجي. تحديد خيار المنطقة التي يتبع لها المعلم. ثم كتابة رقم السجل المدني الخاص بالمعلم. النقر على مربع الاستعلام. تمرير المؤشر إلى الأسفل لاستعراض النتائج. قراءة الأرقام التي تظهر جانب الرغبات التي تم تحديدها من قبل المعلم. حيث تعتبر هذه الأرقام هي الترتيب للنقل الخارجي.

طريقة الاعتراض عن نتائج النقل الخارجي

يتم تقديم طلب الاعتراض عن النتائج الصادرة من وزارة التعليم في حركة النقل الخارجي عبر النقاط التالية:

الولوج إلى نظام نور التعليمي. ثم تعبئة كلاً من اسم المستخدم وكلمة السر في المكان المخصص. تسجيل الدخول إلى حساب المعلم. ثم اختيار أيقونة خدمات شؤون المعلمين. فتح رابط تبويب الاستعلام عن النقل الخارجي من الموقع. ثم تعيين خدمة طلب اعتراض من أسفل الصفحة. تعيين نوع الرد إذا كان آلياً أو غير آلي. الضغط على أيقونة الحفظ.

طريقة العدول عن النقل الخارجي

لا يمكن استقبال طلبات العدول عن النقل الخارجي بعد انتهاء فترة التسجيل، وذلك ما أصدرته وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بناءً على لوائحها وأنظمتها، حيث كانت قد نوهت الوزارة على العدول عن النقل الخارجي من خلال حذف جميع الرغبات المدخلة قبل انتهاء فترة التسجيل للنقل الخارجي.