تمويل شخصي 60 ألف ريال بدون كفيل وبالتقسيط على 5 سنوات

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عمر شويل - جدة المواطنين والمواطنات السعوديين الآن بالمملكة العربية السعودية يمكنهم الحصول على تمويل شخصي بقيمة مالية ربما تصل إلى 60 ألف ريال سعودي لدى بنك التنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية حيث يوفر بنك التنمية الإجتماعية مجموعة متنوعة من المنتجات التمويلية للأفراد ومن بين تلك المنتجات منتج آهل والذى صمم بمزايا يحتاج إليها المواطنين السعوديين ومن خلال مقالنا اليوم سوف نتعرف على تفاصيل منتج آهل.

تمويل شخصي 60 ألف ريال بدون كفيل من بنك التنمية الإجتماعية

قرض منتج آهل من بنك التنمية الإجتماعية بالسعودية متاح لكافة المواطنين وكذلك المواطنات السعوديين بالسعودية فقد صمم منتج آهل بالمزايا التالية

يتميز تمويل منتج آهل بأنه لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يتميز قرض منتج آهل بأنه متاح بقيمة مالية ربما تصل إلى 60 ألف ريال سعودي كحد أقصى.

يستطيع أيضاً العميل من سداد قيمة التمويل على أقساط شهرية ميسرة لمدة زمنية تصل إلى 60 شهر.

كما يستطيع المتقدم من سداد قيمة التمويل على أقساط شهرية.

من أهم مزايا تمويل منتج آهل بالسعودية بأنه لا يحتاج إلى أى رسوم إدارية.

في حالة الوفاة لاقدر الله أو العجز يتم إعفاء العميل.

كما يستطيع العميل بالقطاع الحكومي الحصول على تمويل منتج آهل بدون كفيل.

شروط تمويل منتج آهل من بنك التنمية الإجتماعية بالسعودية

من أجل الحصول على تمويل منتج آهل بالمملكة العربية السعودية لدى بنك التنمية الإجتماعية فلابد أن يكون المتقدم مستوفي الشروط التالية

يشترط أن يكون المتقدم عمره لا يتعدى 70 عام.

كذلك يشترط أن يكون المتقدم لديه دخل شهري لا يتعدى 12500 ألف ريال سعودي.

الأوراق المطلوبة لطلب تمويل منتج آهل لدى بنك التنمية الإجتماعية

حدد بنك التنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية مجموعة من الأوراق اللازمة من أجل الحصول على تمويل منتج آهل وتتمثل تلك الأوراق في الآتي

الهوية الوطنية وتكون غير منتهية الصلاحية.

كذلك العنوان الوطني بالمملكة العربية السعودية.

على العميل أيضاً تقديم رقم الايبان الخاص بالعميل.

تقديم رقم الهاتف المسجل في أبشر.

طلب تمويل منتج آهل بالمملكة العربية السعودية

يستطيع العميل من التقديم على تمويل منتج آهل اونلاين من خلال الدخول على رابط تمويل منتج آهل لدى بنك التنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية حيث وكذلك الدخول على البوابة الإلكترونية وإدخال البيانات المطلوبة لطلب التمويل.

هاتف بنك التنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية

يستطيع جميع العملاء الراغبين في طلب تمويل منتج آهل لدى بنك التنمية الإجتماعية بالسعودية التواصل مع البنك من خلال رقم هاتف وهو 90008002 وذلك على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع كما يحصل المتصل على الاستجابة السريعة وذلك من أجل التيسير على العملاء.