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عمر شويل - جدة خطوات ومواعيد التسجيل في برامج الدبلوم الصباحي والمسائي 1444، والتي أكدت اليوم الكلية التقنية بنجران عن بدء التسجيل والقبول في برامجها المختلفة للبنين للفصل التدريبي الأول للعام الدراسي الجديد 1444، وذلك في التخصصات العلمية المتاحة بالكلية والتي من أهمها تخصصات الكهربائية والإنتاج الميكانيكي والدعم الفني، وتخصصات الشبكات، والإدارة والعديد من التخصصات المتاحة بالكلية، كما أشارت الكلية عن مواعيد التسجيل في جميع التخصصات والبرامج التعليمية، لذا نقوم بالتوضيح من خلال هذا المقال عن مواعيد التسجيل في برنامج الدبلوم الصباحي والمسائي والتخصصات العلمية.

موعد التسجيل في الكلية التقنية في نجران 1443

تبدأ عمليات التسجيل في الكلية التقنية بنجران للبرنامج الصباحي والمسائي بداية من اليوم الأحد 24 يوليو 2022، وتستمر عملية حتي يوم 29 يوليو 2022، حيث تتم عمليات القبول عن طريق الدخول المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

كشفت الكلية التقنية أن عمليات الفرز تبدأ مباشرة بعد الانتهاء من عمليات التسجيل على أن يتم الاختيار وفقاً إلى المفاضلة بين المترشحين، فيما يتم الإعلان عن أسماء المرشحين عبر رسائل SMS.

خطوات التسجيل في كليات التقنية بنجران الدبلوم الصباحي والمسائي

الدخول إلي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. الضغط على إنشاء حساب. تسجيل رقم الهوية. سنة الميلاد. رقم الجوال. البريد الإلكتروني. الضغط على المربع المجاور إلى التعهد بأن جميع البيانات والمعلومات المدخلة صحيحة.

كشف مدير الاتصال في الكلية التقنية السيد / على بن عبد الله آل عتيق أن عملية التسجيل في الدبلوم ستضم كل من التالي:

خريجي الثانوية العامة.

تضم خريجي المعاهد الصناعية.

وما يعادلها من تخصصات متاحة بالكلية مثل تخصصات الحاسب الألي وتقنية المعلومات والبرمجة وتطوير الذات، واليكم شروط التسجيل في الكلية التقنية.

تخصصات كلية التقنية

أعلنت الكلية التقنية للبنين عن موعد تسجيل للعام الجديد والمقرر له يوم السابع عشر من شهر ذي القعدة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني في بوابة القبول الموحد واكد موسي بن حمد الأمير عميد كلية التقنية للبنين أن التقديم في البرنامج متاح للتخصصات التالية:

تخصص الآلات كهربائية.

تخصص قوي كهربائية والإنتاج الميكانيكي والدعم الفني.

تخصص برمجيات.

تخصص إدارة.

تخصص ميكانيكا السيارات.

تخصص حماية البيئة.

تخصص شبكات.

تخصص إدارة مكتبية.

وصلنا معكم لختام شرح خطوات ومواعيد التسجيل في برامج الدبلوم الصباحي والمسائي 1444.