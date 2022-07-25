خطوات طلب فحص استهلاك عداد الكهرباء إلكترونيًا

تعمل السعودية للكهرباء إلى تطوير الخدمات التي تقدمها في مجال الطاقة وذلك على مستوى الأفراد والشركات من أجل بناء أسس ومعايير سلامه عالمية حيث تعمل الشركة على تقديم مختلف خدماتها الخاصة بفحوصات الاستهلاك الشهري أو الأسبوع أو اليومي من خلال الموقع الإلكتروني للشركة حيث أوضحت الشركة أنه يستطيع المستفيد من معرفة قراءة العداد الخاص به من عن بعد بجانب عدد من الخدمات الإلكترونية الأخرى التي تعمل الشركة السعودية للكهرباء من تقديمها وذلك على النحو التالي :-

خطوات تقديم طلب فحص عداد الكهرباء

هذا وقد أوضحت الشركة السعودية للكهرباء خطوات التقديم الخاصة بفحص عداد الكهرباء بشكل الاكترونى وذلك من خلال موقع الشركة ولهذا سوف نعمل على تقديم خطوات التقديم وكيفية فحص الاستهلاك الخاص بكم من خلال الخطوات البسيطة الآتية :-

تسجيل الدخول إلى موقع الشركة الكهرباء السعودية وتسجيل بيانات الخاص بك أو تسجيل حساب جديد للمستخدم من خلال رقم الهوية الخاص بك

قم بكتابة الشكوى التي ترغب في تقديمها

قم بالضغط على كلمة شكوى جديدة من تبويب خدمات المشتركين ومن ثم خدم فحص العداد

خدمات شركة السعودية للكهرباء

تقدم الشركة عددًا من الخدمات لمستخدميها من خلال موقعها الإلكتروني لضمان مستوى عالٍ من الخدمة العالمية ،وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة عبر خدمة حسابي والتي تتيح نقل بيانات العداد عبر حساب المستفيد سواء كان مالك أو مؤجر وذلك من أجل تحقيق عد من الأهداف المتنوعة والتي من بينها :-

التوصل المستمر مع المستفيدين الفعليين معرفة المستفيد الفعلي من الخدمة .

الحالات التي يستحق فيها المستهلك التعويض:

هذا وقد أوضحت الشركة السعودية للكهرباء أنها تعمل على الالتزام الكامل من أجل تقديم التعويضات لكافة المشتركين فى حالات الحالات الآتية :-

التأخير في الخدمات إلى المستهلك بعد الموعد النهائي

تأخير توصيل الخدمات الجديدة للمستهلك

التأخير في إعادة التيار الكهربائي بعد التسديد

التأخير في وقت حل مشاكل الفواتير

التأخير في إعادة الخدمة والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي

كما تعمل الشركة على تقديم خدمات متنوعة للمشتركين وذلك من أجل تقديم خدمات ممتازة وتجربة استخدام على مستوى عالمي من الجودة ومراقبة فعلية لكل الاستخدامات الخاصة بالكهرباء