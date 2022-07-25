المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعلن مواعيد القبول فى الكلية التقنية 1444

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عمر شويل - جدة أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني اليوم الأحد الموافق 24 يوليو 2022، عن فتح باب القبول الإلكتروني وذلك للفصل التدريبي الأول للبنين والبنات في الكليات التقنية 1444/2022، حيث ضمت كلا من محافظة الرياض، جدة الطائف،الليث، تربة، ورينة، القنفذة، بالإضافة إلى كليات السياحة والفندق للطلاب بالطائف، وكلية الاتصالات والالكترونيات بحدة، بالإضافة إلى فروع التقنية للطلاب في محافظة ميسان والفوز وأضم.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعلن مواعيد القبول فى الكليات التقنية 1444

أعلنت اليوم الكلية التقنية بدء عمليات التسجيل بالإضافة إلى التسجيل في كليات التقنية الرقمية للطالبات في جدة والمعاهد الصناعية فى الطائف والقنفذة والليث، وكليات التقنية للطالبات في محافظة جدة والطائف ومحافظة الرياض، وذلك لمراحل البكالوريوس للطلاب الحاصلين على الآتي:

دبلوم المعاهد الصناعية الثانوية بالإضافة إلي برنامج اللغة الإنجليزية المكثف.

دبلوم الكلية التقنية أو ما يعادلها.

مواعيد التسجيل في الكلية التقنية بنجران

أكد على عبد الله آل عتيق، مدير الاتصال بالكلية موعد التسجيل والتقديم لكل التخصصات سيبدأ على اكثر من مرحلة والتي يتم توضيحها فى التالي:

التقديم لبرامج الدبلوم الصباحي والمسائي للطلاب، سيبدأ فى 24 يوليو 2022 والموافق 25 من شهر ذي الحجة 1443 ويستمر فترة التسجيل لمدة عشرة أيام فقط أي سينتهى موعد التسجيل فى 29 من شهر يوليو 2022 الموافق 30 ذو الحجة 1443.

رابط التقديم في الكليات التقنية

كما أوضح المدير العام للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بين عقيل على أهمية التقديم وإدخال البيانات بشكل صحيح حتى تتم متابعة ألية القبول من خلال الرسائل التي سيتم إرسالها للمتقدمين من خلال الموقع الإلكتروني لبوابة القبول الموحد المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وذلك طبقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2022، بينت الكلية التقنية بنجران أن عمليات القبول تتم بعد الفرز مباشرة ويتم إرسال رسالة قصيرة إلى المقبولين مباشرةً عبر SMS أو من خلال الاتصال بالرقم المسجل في الطلب أثناء التقديم، لذا ينبغي على جميع المتقدمين بضرورة التأكد من أن عمليات التسجيل تمت بنجاح وفقاً إلي البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها، واليك شروط القبول في الكلية التقنية.

التخصصات المتاحة في الكلية التقنية 1444

أوضحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن التخصصات المتاحة لمرحلة الدبلوم وأيضا خريجي الثانوية العامة والمعاهد في الكلية التقنية تضم كل من التالي:

تخصصات التقنيات المحاسبية.

تخصص تقنيات الأعمال المكتبية.

تخصصات تقنية التسويق.

قسم التقنية الكهربية.

تخصص تقنية القوي الكهربية.

تخصصات تقنية المحركات.

تخصص تقنية التصنيع.

تخصصات الدعم الفني للحاسب الآلي.

تخصص تقنيات الأعمال المكتبية.

تخصص تقنية البرمجة.

تخصصات التطوير والابتكار.

وصلنا معكم إلى ختام شرح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعلن مواعيد القبول فى الكليات التقنية 1444.