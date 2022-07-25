تسجيل طلب إعفاء غرامات التأخير بالتأمينات الاجتماعية

إعفاء غرامات التأخير، حيث يتساءل الكثير من مستفيدي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن الطريقة الإلكترونية التي من خلالها يمكن تقديم طلب من أجل الحصول علي إعفاء من عدم سداد الرسوم الخاصة بغرامات التأخير الخاصة بهم، وقد حرصت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، علي توضيح بعض الخطوات التي من خلالها يستطيع أي مستفيد أن يقوم برفع طلب إعفاء من سداد غرامات التأخير، وقد أكدت الهيئة بأن التقديم لمثل هذه الطلبات يتم بشكل إلكتروني دون ذهاب المستفيد إلى مقرات عمل المؤسسة توفيرًا لوقت جميع الأفراد داخل المملكة، وسوف نقوم بتوفير رابط رسمي لرفع طلب إعفاء غرامات التأخير.

تسجيل طلب إعفاء غرامات التأخير

وضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خطوات تقديم طلب من أجل الحصول علي إعفاء رسمي من غرامات التأخير من جانب المؤسسة، ويتم تقديم الطلب عن طريق بعض الخطوات التي تتم علي النحو التالي:

يجب الدخول إلي الموقع الرسمي التالي: المؤسسة العامة للتأمينات.

تسجيل الدخول إلي حساب المنشأة عن طريق (تأميناتي أعمال).

تحديد المنشأة المراد تقديم طلب لها.

تحديد الاختيار للقائمة الرئيسية.

النقر على تبويب (الخِدْمَات المالية) ثم اختيار الضغط علي تبويب (إعفاء من غرامات التأخير).

سوف تقوم المنصة بإظهار بيانات المنشأة والتفاصيل الخاصة بالحساب والإعفاء ويستطيع المستفيد إرفاق مستند أو تسجيل تعليق.

يجب أن يتم الاطّلاع علي جميع الشروط والأحكام الذي تخص تقدي طلب الإعفاء.

ثم النقر علي تقديم الطلب.

تعديل حالة مستفيد

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأنه يتطلب من كل مستفيد أن يقوم بالتأكد من حالته في حالة إذا تم إجراء أي تعديل عليها، وذلك من أجل الحفاظ علي جميع حقوقه وضمان أن يقوم كل مستفيد بصرف الاستحقاق الشهري الخاصة به عن، ويتم ذلك عن طريق خدمة تغيير حالة مستفيد، ويتم ذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية: