ما هى شروط وإجراءات الحصول على رخصة المحاماة في السعودية بعد القانون الجديد لعام 1444

مهنة المحاماة مهنة عظيمة، والأشخاص الذين يعملون فيها لديهم مسؤوليات كبيرة، ويجب على أي شخص يريد أن يصبح محامياً ويبدأ وظيفته أن يحصل أولاً على ترخيص حتى يتمكن من رفع دعوى، والدفاع، وفي بعض الحالات رفع دعوى، وكما يجب أن تستوفي الإجراءات جميع الشروط المحددة لتصبح محامياً، حتى لو لم تتطلب إجراءات قانونية أو تقصي الحقائق أو الحصول على أدلة.

شروط الحصول على رخصة المحاماة في المملكة العربية السعودية 1444-2022

للحصول على تصريح عمل لمحامي، يجب عليك أولاً استيفاء الشروط التالية:

إذا لم يكن مواطنًا سعوديًا، فيمكنه الحصول على رخصه وفقًا للاتفاقية المبرمة بين بلاده والمملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون قد أكمل التدريب في المهنة ولديه ما لا يقل عن سنتين من الخبرة الكاملة في المهنة، ولا ينطبق هذا الشرط على الحاصلين على درجة الدكتوراه في مجال تخصصهم. خلال هذه الفترة، إذا كنت حاصلاً على درجة الماجستير في مجال القواعد والشريعة، وحصلت على شهادة في الإدارة العامة في مجال القانون بعد الدراسة لمدة ثلاث سنوات، بشرط أن تكون قد درست لمدة عامين، ويتم تقصيرها إلى 6 أشهر وستحصل على درجة البكالوريوس بحكم القانون من الجامعة السعودية أو كلية الشريعة شهادات أو ما يعادلها.

إذا كان المواطن ليس من مواطني المملكة العربية السعودية، أو حصل على دبلوم في أبحاث النظام من معهد الإدارة العامة بعد حصوله على شهادة جامعية.

يجب أن يعيش في المملكة العربية السعودية.

يجب على مقدم الطلب أن يقوم بأعمال حسنة ولم يسبق إدانته بحادث أو جريمة ضد الاحتيال أو الشرف.