نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى تقبل الزوجة كمستفيد رئيسي في حساب المواطن والحالات التي تسمح للزوجة كمستفيد؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة قام الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن بالإجابة على الاستفسار الخاصة بالمواطن ورد تساؤلها حول متى تقبل الزوجة كمستفيد رئيسي في برنامج حساب المواطن وقامت خدمة المستفيدين بالرد على تلك الرسائل بشكل تفصيلي وتعتبر خدمة المستفيدين من الخدمات التي أطلقها البرنامج من أجل تقديم الدعم الفني للمواطنين والرد على كافة الاستفسارات والأسئلة .

متى تقبل الزوجة كمستفيد رئيسي في حساب المواطن

كانت هناك حالات عديدة تم فيها قبول زوجات سعوديات باعتبارهن المستفيدات الأساسيات من حساب المواطن السعودي وذلك بعد رفض طلب الزوج كونه غير مؤهل للحصول على دعم حساب المواطن وغير متوافق مع الأهلية ولهذا تكون الزوجة هى البدل للزوج في البرنامج كمستفيد رئيسي في تلك الحالة

الحالات التي تسمح للزوجة كمستفيد

ومن الجدير بالإشارة إلى أن حساب المواطن السعودي قد أوضح أن هناك بعض الحالات والتي يتم فيها قبول الزوجة حتى تكون مستفيد رئيسي في حساب المواطن السعودي وهي على النحو التالي :-

الزوجة المتزوجة من زوج غير سعودي في تلك الحالة لا يحق له التقديم من الأساس.

في حالة هجران الزوجة من الزوج لمدة تصل إلى 3 أشهر متتالية بدون مصاريف.

المرأة المتغيب عنها زوجها فترة طويلة من الزمن.

أن يكون الزوج معاق ذهني والزوجة المعيلة للأبناء الأب المسجون.

فتح باب التسجيل في حساب المواطن

ويعتبر من الأخبار المفرحة التي تسببت في سعادة قطاع عريض من المواطنين هي الأوامر الملكية التي أعلنت فتح التسجيل من جديد في برنامج حساب المواطن السعودي للأشخاص المنطبق عليهم شروط الاستحقاق والأهلية وقد بدأت عمليات التسجيل فور الإعلان عن الأوامر قبل عطلة عيد الأضحى المبارك وذلك من أجل دعم قطاع كبير من المواطنين .

شروط التسجيل في حساب المواطن

ومن جانبها أوضحت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية عدد من الشروط والضوابط المخصصة للبرنامج والتسجيل في البرنامج من أجل دعم المستحقين فيه والذين تنطبق عليهم شروط التسجيل وهي على النحو التالي :-