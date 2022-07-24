كيفية الاستعلام عن حالة التحديث الضمان الاجتماعي 1444 من الموقع الرسمي

كيفية الاستعلام عن حالة التحديث الضمان الاجتماعي 1444، قامت وزارة الموارد البشرية بالاصدار مجموعة متنوعة من الخدمات الحديثة والتى من دورها تسهيل عمليات الاستعلام على المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي لذوى الدخل المنخفض والمحتاجين من المواطنين فى المملكة وذلك من أجل راحتهم الكاملة دون الحاجه للذهاب الى اى مقر من مقرات الوزارة .

كيفية التحقق من حالة تحديث الضمان الاجتماعي 1444

كيفية الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور قامت وزارة الموارد البشرية بالعمل على اطلاق خدمة الاستعلام وتحديث بيانات الضمان الاجتماعى وذلك من أجل معرفة حالة الضمان الخاص بك من خلال مجموعة متنوعة من الاجراءات والخدمات المسبقة وذلك على النحو التالى :-

قم بتسجيل الدخول الى موقع وكالة الضمان الاجتماعى”من هنا“.

قم بتسجيل الدخول الى حسابكم الشخصى لدى البرنامج

قم بالضغط على علامة التبويب الخدمات الشخصية ومن ثم قم بكتابة رمز طلب بيانات المستخدم

قم بادخال رقم الهوية الخاص بك ورقم الضمان الاجتماعى ورمز التحقيق ومن ثم أضغط على كلمة عرض

وبعد ذلك سوف تظهر لك كافة بيانات المستلم للدفعات

كيفية تحديث بيانات الضمان الاجتماعي

لضمان استمرار الوصول إلى الدعم، يحتاج المستفيدون من برنامج الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية إلى تحديث جميع التفاصيل لتحديث بيانات الضمان الاجتماعي الخاصة بك:

يرجى الوصول إلى موقع الضمان الاجتماعي من الرابط المباشر المرفق بالاعلي.

أدخل المعرف وكلمة المرور لتسجيل الدخول إلى الضمان الاجتماعي.

بعد ذلك، تأكد من إضافة المعلومات الشخصية التالية.

من فضلك اكتب اسمك. من فضلك اكتب اسم والدك. اكتب اسم جدك. اكتب لقبك. اكتب تاريخ زواجك. من فضلك اكتب جنسيتك. بعد ذلك، قم بإنشاء حالة.

ثم انقر فوق رمز التالي.

أدخل بيانات العنوان الجديد إذا تم تغييرها على النحو التالي:

الرجاء إدخال عنوانك.

ثم إضافة طرق التواصل الجديدة في حالة تغييرها وهي كالتالي:

اكتب اسم هاتف منزلك. الرجاء كتابة اسم هاتفك المحمول. يرجى كتابة اسم رقم هاتف محمول آخر. قم بتدوين اسم عنوان بريدك الإلكتروني. انقر فوق علامة التبويب التالية.

بعد ذلك، تحقق من تفاصيل حسابك المصرفي.