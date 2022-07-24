تقديم وظائف مديرية الأمن العام للنساء عبر الموقع الرسمي https://jobs.sa/

أعلنت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية عن البدء في تلقى طلبات التسجيل على وظائف الأمن العام النساء وذلك على رتبة جندي عبر منصة الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية من خلال منصة أبشر وزارة الداخلية لكل الفتيات من حملة الثانوية العامة والبكالوريس والدبلومات الفنية

شروط وظائف الأمن العام للنساء 1443

هناك عدد من الشروط الواردة في الوظائف النسائية الشاغرة على رتبة جندي بوزارة الداخلية وسوف نعمل من خلال موقعنا على توضيحها وهي على النحو التالي :-

أن تكون المتقدمة حاصلة على الشهادات المطلوبة للتقديم في التوظيف

تصديق الشهادة في حالة حصولك عليها خارج المملكة العربية السعودية قبل التسجيل في الوظيفة

أن تكون المتقدمة من حملة الجنسية السعودية وأن لا تكون متزوجة من غير سعودي

لا يتواجد عليها قضايا مخلفة بالأدب والشرف والأمانة

أن لا تكون تعمل بالسلك العسكري أو القطاع العام أو القطاع الخاص

رابط تقديم الامن العام 1443 للنساء

تستطيع التقديم على وظائف الامن العام بوزارة الداخلية وذلك من خلال منصة أبشر وزارة الداخلية للنساء عبر السير على الخطوات الاتية على النحو التالى :-

تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر.

قم بالضغط عى علامة الوظائف المتاحة ومن ثم اختاري جندي في الأمن العام وبعد ذلك قومي بالموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالوظائف

قم بكتابة كافة البيانات الشخصية الخاصة بك من تاريخ الميلاد وحالتك الاجتماعية ورقم هويتك مع رقم الوظيفة

ومن ثم قم بالاختيار نموذج طلب التوظيف

قم بالتأكيد من بيانات التوظيف بعناية

قم بالارفاق المستندا المطلوبة على المنصة

قم بالإرسال الطلب وانتظر حتى يتم الرد عليك

موعد التسجيل في وظائف الأمن العام للنساء

تعمل المديرية العامة للأمن العام في المملكة العربية السعودية على توفير عدد من الوظائف للنساء وذلك من خلال منصات الوزارة التابع لها خاصة أبشر حيث تستطيع جميع النساء من التقديم على الوظائف من خلال المنصة وفقا للشروط الواردة في الوظائف حتى الخميس القادم حيث يتم التقديم بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقرات الوازرة المختلفة