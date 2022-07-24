ما هي كيفية تأجيل أقساط مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية و تقديم الإعفاء ؟

يقدم مصرف الراجحي مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية الشاملة لجميع العملاء في المملكة العربية السعودية ، والتي تشمل تأجيل الأقساط والتقدم بطلب إعفاءات للعملاء لذلك لان هناك العديد من مواطني المملكة العربية السعودية يسعون إلى تأجيل دفع الأقساط الخاصة بهم من خلال مصرف الراجحي حيث يعتبر هذا البنك من أهم وأكبر بنوك في المملكة العربية السعودية ولهذا ياتى عليه الكثير من العملاء لما يقدمه من خدمات ومزايا عديدة

خطوات تأجيل أقساط مصرف الراجحي

تستطيع الآن كمستفيد من قروض بنك الراجحي التقديم بطلب تأجيل دفع أقساط من بنك الراجحي ولذلك لمدة 3 أشهر كل عام وذلك بعد دفع الرسوم الخاصة بذلك والسير على الخطوات التي سوف نعمل على توضيحها وهي كتالي :-

تسجيل الدخول الى خدمات بنك الراجحي

قم بكتابة بياناتك الكاملة والتى من بنيها الاسم والجنسية والعمر ورقم الهوية أو الاقامة ومن ثم قم بالاختيار كلمة تأجيل الاقساط

قم بكتابة راتبك الشهرى

قم بادخال الهاتف والبريد الالكترونى والمنطقة التى تعيش فيها

كيفية تقديم إعفاء لمصرف الراجحي

يتم تقديم طلب الاعفاء عن اقساط مصرف الراجحى وذلك من خلال الخطوات التى سوف نعمل على توضيحها على النحو التالى :-

تسجيل الدخول الى الموقع الرسمي لمصرف الراجحي.

قم بدفع رسوم الطلب

قم بالضغط على الطلب واكتب كافة بياناتك وتاكد من كونها صححية تماما

قم بالضغط على تخزين ومن ثم قم بالضغط على كلمة أرسال الطلب

سوف يتم الرد عليك خلال 30 دقيقة من دراسة الطلب ويرسل الرد لك

شروط منصة الراجحي لتأجيل الأقساط

هناك بعض الشروط التى يجب ان تتوفر فيك كعميل فى مصرف الراجحى من أجل الحصول على خدمات تأجيل أقساط الراجحى وهى على النحو التالى :-