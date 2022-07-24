وظائف مديرية الأمن العام للنساء برتبة جندي 1443 “التسجيل الكترونيًا” عبر أبشر تعرف علي الشروط والخطوات

تم الإعلان عن فتح باب القبول في وظائف مديرية الأمن العام للنساء برتبة جندي 1443 رسميًا التي ترغب الكثير من السيدات بالبحث عن شروط التسجيل للالتحاق بهذه الوظيفة حيث اتاحت الإدارة العامة لوكالة القبول المركزي بالمملكة وزارة الداخلية، ويتم التسجيل الكترونيًا عن طريق منصة أبشر توظيف، ومن أهم الشروط الحصول على شهادة الثانوية العامة والبكالوريوس وأصحاب الدبلومات (قانون، واحصاء، علاقات عامة، موارد بشرية، محاسبة، ولغة إنجليزية، حاسب الي).

شروط وظائف مديرية الأمن العام للنساء 1443

قامت إدارة الأمن العام بالإعلان عن وظائف خالية للسيدات بدرجة جندي ولابد عند التسجيل في هذه الوظائف أن يتوفر هذه الشروط والتي تتمثل في الآتي:

لابد أن تكون المتقدمة لديها شهادة الثانوية العامة أو شهادة البكالوريوس أو حاصلة على الدبلوم.

في حالة الحصول علي شهادة من خارج المملكة لابد من تقديم معادلة والموافقة عليها قبل التقديم في وظائف الأمن العام.

من أهم الشروط الجنسية السعودية.

ان كانت المتقدمة من المتوجات فيجب أن يكون الزوج سعودي.

لا تكون مسجلة في أحد القضايا المشبوهة التي تمس الأخلاق والسمعة.

يجب ان تكون هذه أول مرة للتقديم في وظائف القطاع العسكري.

عدم العمل في اي وظائف خاصة أو حكومية.

رابط تقديم الامن العام 1443

تستطيع السيدات عن طريق منصة أبشر لتوظيف قطاع الأمن العام، التسجيل على هذه الوظائف الخالية وذلك عن طريق القيام بالخطوات التالية:

في البداية يتم البحث عن رابط منصة أبشر، والذهاب إليه مباشرة jobs.sa.

ثم النقر على كلمة الوظائف المتوفرة.

بعد ذلك يتم النقر على وظيفة جندي في الأمن العام.

في هذه الخطوة قم بالاطلاع على الشروط الخاصة بالوظيفة.

ثم النقر على كلمة الموافقة ثم تسجيل المعلومات الخاصة بالمتقدم.

الآن قم بإدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد والحالة الاجتماعية.

بعد ذلك اضف رقم الهوية الخاصة بالأب والرقم الوظيفي.

ثم النقر على كلمة موافق للانتقال إلى نموذج طلب الوظيفة ثم تسجيل المعلومات المطلوبة في النموذج بدقة .

في النهاية قم برفع الأوراق المطلوبة على منصة أبشر ثم النقر على إرسال الطلب.

من الجدير بالذكر انه يتوجب عليك الانتظار حتي يتم الإبلاغ بالقبول أو الرفض.

موعد التسجيل في وظائف الأمن العام للنساء

فتحت المديرية العامة للأمن العام الباب لإمكانية التقديم في الوظائف الخالية لمن تتوفر لديهم شروط التقديم وذلك بداية من يوم 24 من شهر ذي الحجة 1443 الذي يوافق 23 من شهر يوليو إلى يوم الخميس القادم الموافق 29-12-1443 الموافق ميلاديًا 28-7-2022.