نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور خطوات التسجيل في سكني برقم الهوية والاعتراض على عدم استحقاق الدعم السكني في المقال التالي

عمر شويل - جدة أوضحت منصة سكني الإلكترونية التابعة للحكومة السعودية خطوات التسجيل في برنامج سكني، والذي تم تخصيصه من جانب الدولة لتمكين الأسر السعودية من امتلاك مسكنها الأول، وذلك تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، وتوفر المنصة العديد من الخدمات المتعلقة بالإسكان والتي من بينها توثيق عقود الإيجار، عرض الوحدات السكنية للبيع وخدمات التمويل الإلكتروني وغيرها، كما تعرض المنصة عدة منتجات من بينها باقات الدعم السكني، حلول البناء الذاتي والمشاريع تحت الإنشاء، فضلاً عن عدد من المنتجات الأخرى.

خطوات التسجيل في برنامج سكني

الدخول إلى موقع منصة سكني الإلكترونية.

قم بالنقر على أيقونة تسجيل جديد في أعلى يمين الصفحة.

انقر على تسجيل حساب جديد.

اكتب رقم الهوية الوطنية في المكان المخصص لذلك.

حدد تاريخ ميلادك سواء بالتقويم الهجري أو الميلادي.

قم بالإشارة داخل المربع الخاص بالتحقق من صحة التسجيل.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة “استلام كلمة المرور المؤقتة”.

سيصلك رمز التفعيل عبر رسالة نصية من خلال خدمة وزارة الداخلية للتحقق (أبشر).

بعد التأكد من صحة بياناتك، والتأكد من أنك ضمن المرشحين لاستخدام المنصة، ستصلك رسالة نصية.

كي تستكمل تسجيل الدخول عليك كتابة كافة لبيانات المطلوبة منك، مثل البريد الإلكتروني، كلمة المرور الخاصة بحسابك، رقم الجوال ورمز التفعيل ثم انقر زر التسجيل.

بعد انتهاء عملية التسجيل ستظهر لك صفحة بها أيقونة للتقديم انقر عليها، وسيظهر أمامك صفحة الشروط والأحكام ضع علامة صح في المكان المخصص لذلك، ثم انقر على أيقونة موافق.

التحقق من أهلية الحصول على الدعم السكني

بعد المرور بالخطوات السابقة ستظهر لك صفحة التحقق من أهليتك للحصول على دعم برنامج سكني، وذلك من خلال إجابتك على السؤال الخاص بنوع سكنك.

أجب عن سؤال (ما هو نوع السكن الحالي؟) سواء أكان بيت ملك أو بيت إيجار أو السكن مع العائلة ثم انقر زر “استمر”.

تأكد من جميع البيانات الشخصية والتعديل عليها، ثم انقر أيقونة استكمال.

عليك التأكد والتعديل على بيانات العائلة

لكي يمكنك معرفة حالة الاستحقاق الخاصة بك، يجب عليك أولاً الإجابة على الثلاث أسئلة الظاهرة أمامك بنعم أو لا ثم النقر على أيقونة الحصول على حالة الاستحقاق.

في حالة اكتمال عملية التسجيل بالاستحقاق ستظهر لك رسالة تهنئة بأنك مؤهل للحصول على الدعم السكني، ولكي تكمل عملية الحجز عليك النقر على أيقونة “منصة السوق الإلكتروني”.

طريقة الاعتراض على الدعم السكني

إذا أكملت التسجيل بعدم الاستحقاق فستظهر لك رسالة “عفواً لم تنطبق عليك شروط الاستحقاق” مع بيان السبب، وفي تلك الحالة يمكنك تقديم اعتراض من خلال كتابة تعليق في مستطيل “اكتب تعليقك هنا” ثم رفع المستندات التي تثبت صحة اعتراضك ثم انقر زر “إرسال”.

كما يمكنك تقديم اعتراضك على عدم الاستحقاق باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى البوابة الإلكترونية لبرنامج سكني عبر الرابط السابق ذكره بالأعلى.

تسجيل الدخول بكتابة كلمة المرور واسم المستخدم.

انقر على علامة التبويب خدمات الإسكان، ثم اختر الاستحقاق.

اضغط على خيار اعتراض ثم قم بملء نموذج الاعتراض الظاهر أمامك.

بعد ذلك يمكنك متابعة طلب الاعتراض، من خلال الدخول إلى الملف الشخصي للمستفيد بعد تسجيل دخوله إلى بوابة سكني الإلكترونية، ثم النقر على استحقاق.

رقم سكني خدمة العملاء

وقد أوضح أيضاً حساب العناية بالمستفيدين الخاص ببرنامج سكني على موقع تويتر، أن على من يريد الاعتراض على رفض طلب حصوله على دعم سكني أن يتواصل مع خدمة عملاء البرنامج من خلال الاتصال برقم 199090، كما يمكن تقديم الشكاوى والمقترحات أو الاستفسار من خلال الاتصال بنفس الرقم.