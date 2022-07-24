نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة و شروط الحصول على قرض العمل الحر للعاطلين و ما هي قيمة الأقساط الشهرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة و شروط الحصول على قرض العمل الحر للعاطلين من بنك التنمية الاجتماعية، تعد المعايير الأساسية التي وضعها البنك، والتي من خلالها يتم قبول أو رفض طلب التمويل من المواطنين الباحثين عن العمل ذوي الدخول المنخفضة، ويمكن للراغبين في الحصول القرض التقديم وفق الإجراءات المعلن عنها من قبل بنك التنمية الاجتماعية، حيث إن قرض العمل الحر يعد واحد من المبادرات التمويلية التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية بهدف تقديم الدعم المالي للأفراد أصحاب الدخول المنخفضة، بهدف إنشاء مشروع استثماري صغيرة لزيادة وتحسين مستوى المعيشة في ظل ارتفاع الأسعار وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي تماشيا مع رؤية 2030، كما يمكن التعرف علي بنك التنمية الاجتماعية يوضح شروط تمنح موظفي الحكومة قرض الأسرة.

طريقة الحصول على قرض العمل الحر للعاطلين

يتطلب الحصول على قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية، تلك الخدمة التي قدمها بنك التسليف إلكترونيا، اتباع مجموعة من الخطوات وهي:

الدخول مباشرة إلى رابط بنك التنمية الاجتماعية. ثم النقر على أيقونة تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني. إدخال البيانات المطلوبة للدخول، ثم الضغط على تسجيل الدخول. النقر على إضافة طلب جديد، ثم الضغط على خيار الحصول على تمويل جديد. الضغط على أيقونة تقديم ثم الضغط على الخيار الأول “الخدمات التخصصية”. اختيار اسم الفرع وعنوان الفرع الممول تبعا لمنطقة سكن العميل والعنوان الوطني. النقر على زر موافق، ثم تحديد رقم وثيقة العمل الحر التي تم تسجيلها. تحديد نوعية العمل الحر، ثم تحددي نوع العمل الشخصي. الإجابة على كافة التساؤلات حول العمل المراد تمويله. إدخال الحسابات الرسمية للمتقدم على منصات العمل الإلكترونية. ثم كتابة أسماء التطبيقات التي يملك المتقدم حسابات عليها. تعبئة البيانات الشخصية مثل العنوان الوطني. إدخال بيانات المهنة في السجل المدني. كتابة الدورات التدريبية والخبرات السابقة للمستخدم، ثم الضغط على أيقونة حفظ. تدوين بيانات الكفيل المتعلقة بالراتب وهمله الحالي وأيضا مدينة العمل وغيرها ثم النقر على حفظ. كتابة قيمة التمويل الذي يرغب المتقدم في الحصول عليه، ثم النقر على حفظ. ثم النقر على تبويب موعد البريد لإرسال المستندات اللازمة. يتوجب توفير المستندات اللازمة، وإرسالها في الموعد. وسوف يقوم النظام بفحص أهلية المتقدم إلكترونيا، ثم صرف قيمة التمويل.

رقم بنك التنمية الاجتماعية المجاني

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شروط الحصول على قرض العمل الحر للعاطلين

حدد بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية مجموعة من المتطلبات والشروط التي تمكن العاطلين في الحصول على تمويل دعم البطالة في حالة استيفائها، وجاءت الشروط على النحو التالي:

يتوجب أن يزيد عمر المتقدم عن 60 عاما وأن لا يقل 18 عاما. ثم أن يكون المتقدم على قرض العمل سعودي الأصل والجنسية. أن لا يتجاوز الدخل الشهري للعاطل عن العمل عن 14 ألف ريال سعودي. ثم يشترط أن يكون الحد الأقصى الزمنية للسداد نحو 40 شهرا. تقديم الراغب في الحصول على قرض العمل ما يفيد نشاطه في العمل الحر سواء بتوافر رخصة أو وثيقة. يشترط أن يتجاوز المتقدم لطلب الحصول على قرض العمل الفحص الائتماني. ضرورة امتلاك المتقدم وثيقة العمل الحر. ثم يمنح القرض بحد أقصى 60 ألف ريال سعودي، وذلك للضامن المقترض. الحد الأقصى للتمويل للمستفيدين الذي لم يتجاوزا أعمارهم نحو 24 عاما 32 ألف ريال سعودي. ثم يعطى القرض للمواطن في حالة لم يكن المتقدم مدين بقرض آخر للبنك.

ما هي قيمة الأقساط الشهرية لقرض العمل الحر للعاطلين

مبلغ الدعم 20 ألف ريال سعودي، ويكون 500 ريال سعودي. ثم مبلغ الدعم 24 ألف ريال سعودي، ويكون قيمة القسط 600 ريال سعودي. مبلغ الدعم 28 ألف ريال سعودي ويكون قيمة القسط الشهري 700 ريال سعودي. مبلغ الدعم 32 ألف ريال سعودي، ثم يكون 800 ريال سعودي. ثم مبلغ الدعم 36 ألف ريال سعودي، يكون قيمة القسط الشهري 900 ريال سعودي.

والجدير بالذكر أنه يتوجب أن يكون الوضع المالي والائتماني للمتقدم على قرض العمل الحر، يسمح بالحصول على التمويل، كما يجب توافر كفيل يعمل في جهة حكومية، ويكون قادرا ماليات على الكفالة المطلوبة للتمويل، ويكون ضامنا في حالة تعثر المتقدم.