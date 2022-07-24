نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد التعديل .. سلم رواتب القضاة 1444 في السعودية مع العلاوة السنوية في المقال التالي
سلم رواتب القضاة 1444 في السعودية أوضحت الحكومة السعودية سلم رواتب القضاة الجديد المعتمد والذي يتم تطبيقه في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية 1444، حيث يعتبر سلم رواتب القضاة من أهم الرواتب التي يتم تحديدها لكونها فئة هامة تمثل أهمية كبيرة في المملكة، وتسعى الحكومة السعودية إلى تقديم أهمية كبيرة لمؤسسات القضاء في السعودية نظرا لما تقدمه من مجهودات مستمرة، وفي هذا الإطار يرغب عدد كبير من المتواجدين في المؤسسات القضائية بالتعرف على سلم رواتب القضاة بعد التعديل الأخير، وسوف نستعرض الآن سلم رواتب القضاة في السعودية.
راتب القضاة في السعودية 2022
وقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية رسميا خلال الفترة الماضية بالإعلام عن صدور قرار يتضمن نظام رواتب موظفي الدولة في قطاع الخدمة المدنية للعام 1444، والتي جاء من ضمنها سلم رواتب القضاة في السعودية لجميع القضاة العاملين في مختلف المحاكم والمجمع القضائي في المملكة العربية السعودية بشكلٍ عام، ونجد أن قيمة الراتب التي يحصل عليها القضاة في السعودية غير ثابتة، حيث ينظمها سلم رواتب يختلف بناء على قيمة الراتب التي تحصل عليها كل رتبة ودرجة في السلم، حيث أن هناك تدرج وظيفي في وظائف القضاة في المملكة العربية السعودية بشكل كبير، وقد جاءت الرتب المختلفة على النحو التالي.
- رتبة ملازم قضائي والتي تعد هي الأولى في التدرج.
- بالإضافة إلى رتبة قاضي (ج).
- رتبة قاضي (ب).
- ثم تأتي رتبة قاضي (أ).
- ومن ثم رتبة وكيل محكمة (ب).
- بعد ذلك تأتي رتبة وكيل محكمة (أ).
- وكذلك رئيس محكمة (ب).
- ثم رتبة رئيس محكمة (أ).
- ثم رتبة قاضي استئناف.
- ثم رئيس محكمة استئناف.
- ثم رتبة رئيس المحكمة العليا.
سلم رواتب القضاة 1444 في السعودية
يمكن معرفة سلم رواتب التمريض في السعودية 1444 وبناء على سلم الرواتب الخاص بالقضاة والمعتمد رسميا في المملكة العربية السعودية في هذا التوقيت والذي يتم العمل به، والذي يختلف من رتبة إلى رتبة أخرى، فنجد أن الرواتب المحددة قد جاءت على النحو التالي.
|الرتبة
|قيمة الراتب
|قيمة العلاوة السنوية
|الملازم القضائي
|10320 ريال سعودي
|–
|قاضي (ج)
|بين 11230 ريالًا سعوديًا و20050 ريالًا سعوديًا
|630 ريالًا سعوديً
|قاضي (ب)
|بين 13470 ريالًا سعوديًا و22990 ريالًا سعوديًا
|680 ريالًا سعوديً
|قاضي (أ)
|بين 15575 ريالًا سعوديًا و25655 ريالًا سعوديًا
|720 ريالًا سعوديً
|وكيل محكمة (ب)
|بين 17490 ريالًا سعوديًا و28340 ريالًا سعوديًا
|775 ريالًا سعوديً
|وكيل محكمة (أ)
|19445 ريالًا سعوديًا و31135 ريالًا سعوديًا
|835 ريالًا سعوديً
|رئيس محكمة (ب)
|بين 21425 ريالًا سعوديًا و34025 ريالًا سعوديًا
|900 ريالًا سعوديً
|رئيس محكمة (أ)
|بين 24510 ريالًا سعوديًا و37530 ريالًا سعوديًا
|930 ريالًا سعوديًا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد التعديل .. سلم رواتب القضاة 1444 في السعودية مع العلاوة السنوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.