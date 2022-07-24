بعد التعديل .. سلم رواتب القضاة 1444 في السعودية مع العلاوة السنوية

سلم رواتب القضاة 1444 في السعودية أوضحت الحكومة السعودية سلم رواتب القضاة الجديد المعتمد والذي يتم تطبيقه في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية 1444، حيث يعتبر سلم رواتب القضاة من أهم الرواتب التي يتم تحديدها لكونها فئة هامة تمثل أهمية كبيرة في المملكة، وتسعى الحكومة السعودية إلى تقديم أهمية كبيرة لمؤسسات القضاء في السعودية نظرا لما تقدمه من مجهودات مستمرة، وفي هذا الإطار يرغب عدد كبير من المتواجدين في المؤسسات القضائية بالتعرف على سلم رواتب القضاة بعد التعديل الأخير، وسوف نستعرض الآن سلم رواتب القضاة في السعودية.

راتب القضاة في السعودية 2022

وقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية رسميا خلال الفترة الماضية بالإعلام عن صدور قرار يتضمن نظام رواتب موظفي الدولة في قطاع الخدمة المدنية للعام 1444، والتي جاء من ضمنها سلم رواتب القضاة في السعودية لجميع القضاة العاملين في مختلف المحاكم والمجمع القضائي في المملكة العربية السعودية بشكلٍ عام، ونجد أن قيمة الراتب التي يحصل عليها القضاة في السعودية غير ثابتة، حيث ينظمها سلم رواتب يختلف بناء على قيمة الراتب التي تحصل عليها كل رتبة ودرجة في السلم، حيث أن هناك تدرج وظيفي في وظائف القضاة في المملكة العربية السعودية بشكل كبير، وقد جاءت الرتب المختلفة على النحو التالي.

رتبة ملازم قضائي والتي تعد هي الأولى في التدرج.

بالإضافة إلى رتبة قاضي (ج).

رتبة قاضي (ب).

ثم تأتي رتبة قاضي (أ).

ومن ثم رتبة وكيل محكمة (ب).

بعد ذلك تأتي رتبة وكيل محكمة (أ).

وكذلك رئيس محكمة (ب).

ثم رتبة رئيس محكمة (أ).

ثم رتبة قاضي استئناف.

ثم رئيس محكمة استئناف.

ثم رتبة رئيس المحكمة العليا.

سلم رواتب القضاة 1444 في السعودية

يمكن معرفة سلم رواتب التمريض في السعودية 1444 وبناء على سلم الرواتب الخاص بالقضاة والمعتمد رسميا في المملكة العربية السعودية في هذا التوقيت والذي يتم العمل به، والذي يختلف من رتبة إلى رتبة أخرى، فنجد أن الرواتب المحددة قد جاءت على النحو التالي.