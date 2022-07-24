نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هُنا” .. شرح الاستعلام و التسجيل في منصة إنجاز للخدمات الإلكترونية السعودية 1444 – 2023 … عبر enjazit.com.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في منصة إنجاز 1444 خدمات التأشيرات الإلكترونية، تعمل المملكة العربية السعودية على إطلاق العديد من منصات الإلكترونية المخصصة لتقديم العديد من الخدمات لمواطنيها، حيث ترتبط هذه المنصة ارتباطًا وثيقًا بالهيئات الحكومية والوزارات في المملكة وتهدف إلى تقديم الخدمات إلى المواطن في المملكة العربية السعودية.

أنجاز للخدمات الإلكترونية

منصة إنجاز يتم تشغيلها من قبل وزارة الخارجية السعودية في المملكة العربية السعودية وبالتالي فهي من أهم المنصات الإلكترونية لتقديم الخدمات الإلكترونية للكثير منا، حيث أن المنصة تعمل لخدمة المواطنين والمقيمين في المملكة بشكل عام، المنصات تخدم جميع القطاعات والمؤسسات، وهي كذلك مخصصة للأفراد.

منصة خدمة تأشيرة إنجاز

تعتبر منصة انجاز من أشهر وأشهر المنصات التي تزود المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية وكذلك المقيمين في المملكة العربية السعودية بالعديد من الخدمات الإلكترونية والتأشيرات الخاصة بوزارة الخارجية. المملكة العربية السعودية، وأن يكون لديك تصريح إقامة ساري المفعول، والتصاريح في حالة تمديد التأشيرة وفق شروط معينة تحددها الوزارة ووظائف المنصة لخدمة جميع القطاعات والمؤسسات.

منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية

توفر منصة إنجاز الإلكترونية مجموعة من الخدمات لكل قطاع ومنظمة ومؤسسة، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات للأفراد، حيث أن الغرض من هذه الخدمات هو توفير الوقت والجهد للمواطنين للحصول على الخدمات التي يريدونها. أقل طريقة ممكنة، ولست مضطرًا لزيارة مؤسسة لديها الوقت والجهد والأنشطة لخدمة المواطنين والمؤسسات ونلاحظ فيه ما يلي:

يرجى ملء استمارة طلب الشهادة لمكتب العمرة.

نظام وصاية البالغين فيزا.

إذن بالحصول على تأشيرة عمل مساعدة.

استمارة تسجيل الشركة لطلب التأشيرة.

الحصول على تأشيرة باسم المملكة العربية السعودية خارج المملكة.

موقع إنجاز للاستعلام عن التأشيرات للأفراد

توفر منصة إنجاز للأفراد مجموعة متنوعة من الخدمات، منها:

دفع رسوم القنصلية.

تصريح تأشيرة عمل إضافي.

تقدم بطلب للحصول على تأشيرات الحج والعمرة عبر الإنترنت.

بحث التطبيق.

نظام وصاية البالغين فيزا.

الحصول على تأشيرة دخول بعثة سعودية في الخارج.

منصة إنجاز تسجيل الدخول

يمكن للشركات والأفراد المعتمدين تسجيل الدخول من خلال منصة انجاز باتباع الرابط واتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى منصة خدمة التأشيرة الإلكترونية.

الرجاء إدخال اسم المستخدم الخاص بك في المساحة المتوفرة.

أدخل كلمة المرور في المكان المحدد.

أدخل رمز التأكيد.

انقر فوق إدخال.

التقدم للحصول على تأشيرة برقم الهوية

سمحت منصة التأشيرات للمواطنين بالوصول وتسجيل الدخول والاستعلام عن التأشيرات برقم الهوية باتباع الخطوات أدناه:-

الدخول إلى منصة إنجاز الالكترونية.

انقر فوق طلب.

حدد وابحث عن تأشيرة صادرة عن وزارة الخارجية.

أدخل البيانات التالية:-

رقم الهوية. رقم الفيزا. تأكيد الكود. يتم عرض جميع المعلومات التي تحتاجها.

الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية برقم الجواز

يتمتع المواطنون والمقيمون في المملكة العربية السعودية بفرصة التعرف على التأشيرات بأرقام جوازات سفرهم باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة انجاز للخدمات الإلكترونية.

انقر فوق “طلب التأشيرة” مع رقم الطلب الخاص بك.

الرجاء إدخال رقم طلب تأشيرة المواطن الخاص بك.

الرجاء إدخال رقم جواز سفرك.

أضف رمز تحقق مرئيًا.

انقر فوق طلب.

يتم عرض جميع البيانات والمعلومات التي تحتاجها.

أهم الاستفسارات الخاصة بمنصة إنجاز للخدمات الإلكترونية

يمكنك طلب الخدمات من خلال منصة إنجاز الإلكترونية باتباع الخطوات أدناه:-

تسجيل الدخول إلى موقع منصة انجاز.

تسجيل الدخول إلى مكتب المساعدة.

حدد الاستعلام الذي تبحث عنه.

الرجاء إدخال رقم طلبك.

الرجاء إدخال رقم جواز سفرك.

أدخل رمز صورة التأكيد.

انقر فوق طلب.

إصدار تصريح التأشيرة

قدمت منصة إنجاز خدمات الموافقة على التأشيرة عن طريق إدخال رقم عقد العمل باتباع الخطوات أدناه:-

الدخول إلى منصة إنجاز “من هنا”.

اختيار القطاع والمنظمة.

انقر فوق الخدمات الإلكترونية.

حدد خدمة ترخيص تأشيرة العمل المصاحبة.

اعتماد خدمات الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت.

أدخل البيانات المطلوبة أي، يبدو كالتالي:

رقم عقد الدعم. رقم قياسي. مكان الوصول. رمز التحقق.