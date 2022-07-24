عاجل:- اعلان موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1444 لشهر محرم من وزارة الموارد والتنمية البشرية السعودية

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1444 لشهر محرم الان نستعرضه مع حضراتكم فى ظل استعدادات وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية السعودية على بدء العمل على تقديم مساعدات شهر محرم / اغسطس فى الايام القليلة المقبلة وذلك بعدما فتحت بشكل مؤخر الحكومة السعودية ابواب التسجيل على صرف قيمة تلك المستحقات التي تصرف بتنسيق متكامل من قبل وزارة الموارد والتنمية السعودية على مستوى كافة المدن السعودية لجميع مستفيدي تلك المعاشات

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1444

بدء الاستعدادات من قبل الحكومة السعودية على بدء أعمال صرف مستحقات الضمان الاجتماعي المطور التي تأتي تحت باب الدعم المقدم من قبل الحكومة السعودية أمام مواطنيها على شراء مستلزمات الحياة وتحمل جزء من ظروف نفقات المعيشة التي أصبحت صعبة بشكل مؤخرا على مستوى العالم نتيجة للازمة الاقتصادية التي يواجهها العالم بشكل مؤخر، حيث تعمل الحكومة السعودية على توفير العديد من برامج الدعم التي من ضمنها برنامج الضمان الاجتماعي المتطور الذي تستعد الحكومة السعودية على صرفه أمام من تنطبق عليهم المعايير والشروط كدفعة مقدمة عن شهر محرم لعام 1444 والتي من المخطط ان تبدأ عمليات صرفها اعتباراً من اليوم الأول من شهر أغسطس واليوم الثالث من شهر محرم، حيث يتم صرف مستحقات المواطنين فى دعومات الضمان الاجتماعي المطور بشكل شهري فى اليوم الاول من كل شهر ميلادي

التسجيل فى الضمان الاجتماعي المطور

عن التسجيل فى مستحقات الضمان الاجتماعي المطور بامكان جميع الراغبين فى الحصول على تلك المساعدات التسجيل على تلك المساعدات فى حال فتح ابواب التسجيل فى حال اتباع الخطوات التالية:-