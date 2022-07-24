 بعد التعديل .. سلم رواتب التمريض في السعودية 1444

سلم رواتب التمريض في السعودية 1444 فقد حددت الحكومة السعودية متمثلة في وزارة الصحة السعودية سلم رواتب التمريض في السعودية الجديد بعد التحديث 1444، وقد جاء سلم رواتب التمريض يعمل على تنظيم قيمة الرواتب التي يحصل عليها كافة العاملين في هيئات التمريض المختلفة في المملكة العربية السعودية، حيث تولي الحكومة في المملكة العربية السعودية أهمية كبيرة لقطاع التمريض في السعودية لكونه من أهم القطاعات وأهم الوظائف التي تبذل جهود كبيرة في العمل في مختلف المؤسسات التابعة للدولة في جميع أنحاء المملكة، وسوف نوضح الآن سلم رواتب التمريض في السعودية 1444 بعد التعديلات الأخيرة التي اعتمدتها الحكومة السعودية.

رواتب التمريض في السعودية 1444

ونجد أن سلم رواتب التمريض في المملكة العربية السّعودية هو السلم والجدول الرسمي المعتمد الذي تم تخصيصه لتنظيم رواتب كافة العاملين بمهنة التمريض من الذكور والإناث في المملكة العربية السعودية، فنجد أن هناك اختلاف كبير في قيمة الرواتب التي يحصل علي الممرضين للنساء والرجال، والتي تختلف بناء على مجموعة من العوامل المختلفة من أهمها الخبرة والرتبة التي يلتحق بها الممرض، فنجد أنه يتقاضى الممرض راتب شهري يقدر بحوالي 12,000 ريال سعوديّ في الشهر، وبناء على ما جاء في سلم رواتب الممرضين فنجد أنه في العادة تتراوح قيمة رواتب مهنة التمريض ما بين 6,350 ريال سعوديّ والتي تصل إلى 18,200 ريال كحدٍ أعلى باختلاف الرتب.

سلم رواتب التمريض في السعودية 1444 بعد التعديل

وبناء على آخر تعديل معتمد من قبل الحكومة السعودي بشأن سلم رواتب التمريض في السعودية 1444، فنجد أن الرواتب قد جاءت بمختلف الرتب والدرجات على النحو التالي.

مرض أو الممرضة يحصل على راتب شهري يصل إلى 12,000 ريال سعودي.

كمل تحصل ممرضة العناية المشددة لو نحو 13,800 ريال.

كما حصل كذلك مساعد مدير التمريض على راتب شهري 22,700 ريال

وتحصل ممرضة الشركة على نحو 10,400 ريال

كما تحصل ممرضة قطاع على نحو 12,300 ريال

كما يحصل رئيس الممرضين على راتب 14,700 ريال

كما يحصل رئيس الممرضين على راتب 14,700 ريال كما تحصل ممرضة بيت 11,700 ريال

وتحصل ممرضة مسجلة عناية مشددة 13,800 ريال

كمد يحصل كذلك أخصائي ممرض معلوماتية 13,500 ريال

وتحصل ممرضة مرخصة على نحو 12,800 ريال

كما تحصل ممرضة الصحة العقلية على نحو 12,900 ريال

ويحصل ممرض ممارس حديثي الولادة 18,600 ريال

القابلة للممرضة تحصل على نحو 14,300 ريال

ممرضة متدربة تتقاضى شهريا 16,200 ريال.

وكذلك مساعد التمريض يحصل على 11,800 ريال.

رواتب التمريض في السعودية بالنسبة لخبرة العمل