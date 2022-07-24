إعفاء بنك التسليف من سداد أقساط القروض الغير قادرين علي سداد التمويل

يعتبر بنك التسليف واحد من أكبر البنوك الموجودة في المملكة العربية السعودية، وذلك لأنه يعمل على تقديم العديد من الخدمات اللازمة التي يحتاجها الأفراد، ويقوم بتمويل الأسر الفقيرة والمشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى ذلك فإنه يقدم خدمة إعفاء بنك التسليف للأشخاص الذين أخذوا تمويلا أو قرصا من البنك، لذلك يتساءل الجميع عن طريقة التقديم وشروط الحصول على هذا الإعفاء، وهنا سوف نعرض لكم طريقة الحصول على إعفاء بنك التسليف.

إعفاء بنك التسليف

يقدم بنك التسليف خدمة الإعفاء للأشخاص غير قادرين على سداد قيمة القرض أو التمويل الذي حصلوا عليه، وذلك لمساندتهم وعدم تراكم الديون والأعباء المالية عليهم، وطريقة التقديم للحصول على إعفاء بنك التسليف هي:

أولا قم بتسجيل الدخول عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببنك التسليف.

بعد ذلك قم بكتابة جميع البيانات الخاصة بك، لكي تتمكن من الدخول إلى حسابك الشخصي في البنك.

ثم تقوم بالضغط على كلمة طلب إعفاء من بنك التنمية الاجتماعية.

في النهاية وبعد مراجعة بياناتك وقبول طلبك، سوف يتم إرسال رسالة نصية إليك بقبولك طلبك والحصول على الإعفاء.

شروط الحصول على إعفاء بنك التسليف

لكي تتمكن من الحصول على طلب الإعفاء من بنك التنمية الاجتماعية، يجب عليك اتباع بعض الشروط وهي:

يكون عمر المتقدم لا يقل عن 25 عاما، ولا يزيد عن 55 عام.

يشترط أن تقدم أوراق تدل على عدم قدرتك المادية على سداد القرض.

يشترط أن تكون حاصل على الجنسية السعودية، ومقيم بأراضيها.

يجب أن تثبت أنك غير قادر على العمل وسد مبلغ القرض.

تقديم صورة من البطاقة الشخصية.

إحضار دليل طبي يدل على عدم قدرتك على العمل، أو وجود عجز أصابك أدى إلى عدم تمكنك من العمل وجني الأموال.

يجب أن تقوم بالتسجيل عبر الإنترنت وإدخال جميع البيانات، مع توضيح اسمك وسبب حصولك على هذا الإعفاء.

وإذا تخلفت عن أحد هذه الشروط، سوف يتم رفض طلب الإعفاء الخاص بك.

في نهاية المقال نكون قد تحدثنا عن إعفاء بنك التسليف الموجود داخل أراضي المملكة العربية السعودية، الذي يعمل على تقديم أعانه مالية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين، وأيضاً يقوم بإعفائهم من سداد القروض والتمويلات التي حصلوا عليها.