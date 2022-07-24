نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف مستحقات التعطل عن العمل عبر موقع التأمينات ومعرفه شروط وخطوات الخدمه في المقال التالي
عمر شويل - جدة صرف مستحقات التعطل عن العمل من اهم واحدث الخدمات الإلكترونية التي تم إطلاقها حديثا. والتي ثار التساؤل عليها كثيرا في الآونة الأخيرة من قبل جميع مستفيدي التأمينات. كما تم الإعلان عن الخدمه عبر الصفحة الرسمية للتأمينات الاجتماعية علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي وخاصه موقع تويتر بالمملكة السعودية. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن العديد من الخدمات الإلكترونية الأخري والذين يتم الحصول عليهم عبر المواقع الرسمية. ومن اهم هذه الخدمات الإلكترونية خدمه اصدار سجل تجارى الكترونيا وتجديده من الموقع الرسمي لوزارة التجارة ومعرفه الشروط. كما تم الإعلان أيضا عن خدمه تعديل المؤهل الدراسي الكترونيا من خلال خدمه تواصل عبر ابشر ومعرفه خطوات الخدمه. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمه بالتفصيل ومعرفه اهم الضوابط والشروط التي تم الإعلان عنها. كما سوف نقوم أيضا بتوضيح طريقه وكيفيه تنفيذ الخدمه الكترونيا بالخطوات الصحيحة من الموقع الرسمي للتأمينات.
صرف مستحقات التعطل عن العمل
أعلنت التأمينات الاجتماعية بالسعودية عن إطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية التي يتم الحصول عليها من خلال موقعها الرسمي والتي من ضمنها تلك الخدمه. والتي تمكن المستفيدين من صرف مستحقات التعطل عن العمل في ساند من خلال حساب المستفيد الشخصي. كما أعلنت التأمينات أيضا عن مستفيدي الخدمه وهم المشترك وساند فقط وتأخذ مده تنفيذ 20 يوم عمل.
شروط صرف المستحقات التأمينية
كما تم الإعلان أيضا عن اهم الشروط والضوابط التي يتم التأكد منها عند طلب الخدمه الكترونيا والتي نوضحها من خلال الأتي :
- يجب أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.
- توافر مدد الاشتراك المؤهلة للحصول عليها.
- عدم فصله من العمل بسبب راجع آلية.
- يجب أن يكون ترك العمل بمحض إرادته.
- عدم وجود دخل من عمل اخر أو نشاط.
- يجب أن يكون قادر علي العمل ولا يكون قد بلغ سن الستين.
- البحث عن نشاط وجديته علي العمل.
- الالتزام بالتدريب وفقا ما يحدده الصندوق.
خطوات صرف مستحقات التعطل عن العمل
بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن طريقه وكيفيه الحصول علي الخدمه وتنفيذها الكترونيا. كما سوف نقوم بتوضيحها لكم من خلال الخطوات الأتية :
- دخول الموقع إلكترونيي للخدمات الإلكترونية من موقع التأمينات الاجتماعية.
- اختيار نوع المستخدم للاستمرار.
- تسجيل الدخول الخاص بالمشترك.
- الضغط علي أيقونة التعطل عن العمل.
- إدخال رقم الحساب البنكي الخاص بالمشترك.
- التأكيد علي الاقرار وإكمال الطلب.
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