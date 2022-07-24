نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تسجيل الأرملة ضمن المستفيدين من الدعم لحساب المواطن 1444 بعد التعديلات الجديدة عبر موقع http://Ca.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات تسجيل الأرملة ضمن المستفيدين من الدعم، قامت الجهات المختصة بفتح باب التسجيل في حساب المواطن، حيث أغلق الباب في سنة 2020، وذلك لإعلان الملك بن سلمان عن إغلاقه في شهر يوليو من عام 2020، وقام بتخصيص 10 مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى تخصيص 8 مليون للمستفيدين من الدعم لحساب المواطن.

خطوات تسجيل الأرملة ضمن المستفيدين من الدعم

تم التوضيح من قبل برنامج حساب المواطن كيفية تسجيل الأرملة لتواجدها ضمن المستفيدين من الدعم بعد وفاة زوجها سواء إن كان يتواجد تابعين لها أم لا، وتم الإعلان أيضا أنه يمكن للمرأة الأرملة التسجيل وإضافة تابعين لها مع إرفاق أوراق المطلوبة منها وهي، وثيقة لحصر الورثة أو شهادة ميلاد للتابعين أو بطاقة للعائلة، وفي حالة عدم تواجد تابعين لها يلزم أرفاق ملفات وأوراق تثبت الاستقلالية باسم متقدمة الطلب، وهي وثيقة لملكية السكن.

وأوضح حساب المواطن أنه في حالة وجود عقد موحد للإيجار سوف يتم التأكد عن طريق منصة إيجار دون الحاجة إلى أوراق، حيث يذكر أن برنامج حساب المواطن حدد منذ أيام أربع قنوات رسمية متواجد لاستقبال أسئلة واتصالات المواطنين المستفيدين من الدعم.

القنوات الرسمية لتواصل المواطنين

وأوضح برنامج حساب المواطن إلى تفاصيل عن القنوات الرسمية المخصصة به من خلال حساب تويتر للرد على كافة أسئلة المواطنين، وهي:

من خلال مركز الاتصال 19912، ويكون الموعد من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 8 صباح إلى 8 مساء.

من خلال البوابة الإلكترونية وتعمل لمدة 24 ساعة.

عن طريق خدمة صوتك مسموع حيث تعمل الخدمة طوال اليوم

من خلال خدمة المستفيدين وتعمل كل يوم من 8 ص إلى 10 م، ما عدا يوم الجمعة والسبت تعمل من 1 م إلى 10 م.

كيفية التسجيل في حساب المواطن للأرملة

هناك عدة خطوات ينبغي اتباعها للتسجيل، وهي:

التوجه إلى الموقع الرسمي حساب المواطن.

كتابة رقم البطاقة القومي ورقم الجوال، وتاريخ الميلاد.

ومن ثم قم بكتابة كلمة السر المؤقتة، وبعد ذلك يتم كتابة كلمة سر جديدة.

بالإضافة إلى أنه يتم كتابة كافة البيانات الشخصية مع التحقق من صحتها.

ومن ثم اضغط على التسجيل.

وفي ختام مقال نشير إلى أهمية حساب المواطن لدعم المرأة المتوفى زوجها، وهذا لإعانتها على المعيشة في حين إن لم يتواجد لها وظيفة أو معيشة جيدة.