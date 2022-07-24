نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو كنت مزنوق.. أسرع تمويل في السعودية بمبلغ يصل إلى 25 ألف ريال سعودي بهذه الشروط! في المقال التالي

عمر شويل - جدة تُوفّر شركة تمام للتكتنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية، خدمة أسرع تمويل في السعودية بمبلغ يصل إلى 25 ألف ريال سعودي، بموافقة فورية، وتمويل قصير الأجل، وسهل وآمن، وفي الوقت نفسه متوافق مع الشريعة الإسلامية، إذ يستطيع العميل الحصول على المبلغ دون قيود أو شروط البنوك التي تستغرق وقتًا طويلا، وبالتالي لا يصلح ذلك في حالة الحاجة إلى المال بشكل عاجل.

أسرع تمويل في السعودية بمبلغ يصل إلى 25 ألف ريال سعودي عبر شركة تمام

ومن الممكن الحصول على أسرع تمويل في السعودية بمبلغ يصل إلى 25 ألف ريال سعودي من خلال شركة تمام السعودية، عن طريق اتباع هذه الخطوات:

تحميل تطبيق تمام على نظام iOS أو Android، علماً بأن تقديم التمويل يكون من خلال التطبيق الرسمي فقط وليس الموقع. التسجيل في التطبيق. طلب التمويل من خلال التطبيق بناء على الأهلية، التي تعتمد على مستوى الدخل، والتقييم الائتماني في سمة، ونسبة عبء الديون، وغيرها من العوامل.

هل يمكن إلغاء تمويل تمام بعد توقيع العقد؟

ومن الممكن إلغاء تمويل شركة تمام خلال عشرة أيام من تاريخ الطلب بشرط عدم تحويل مبلغ التمويل إلى أي حساب بنكي محلي، ويلزم العميل في هذه الحالة سداد الرسوم الإدارية التي تتكبدها تمام للموافقة على طلب التمويل امتثالاً لمبادئ حماية المستهلك الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.

تحويل مبلغ التمويل من تمام إلى الحساب المصرفي

ويمكن تحويل مبلغ التمويل من شركة تمام إلى أي حساب مصرفي في المملكة باستخدام خيار التحويل داخل التطبيق، وفي حالة عدم ظهور البنك الذي يتعامل معه العميل في قائمة البنوك، يمكن التحويل إليه ما دام من البنوك المحلية.

وتتم معالجة طلب التحويل إلى الحساب البنكي خلال الأيام من الأحد حتى الخميس بين الساعة 9:00 صباحًا و3 مساءً، كما يتد إيداع مبلغ التمويل في اليوم التالي للطلب، وفي حالة عدم إيداعه يمكن التواصل مع الشركة وتزويدها بالرقم المرجعي للعملية أو لقطة شاشة لعملية التحويل.

ما هو دوام شركة تمام؟

تفتح الشركة أبوابها لجميع المواطنين من يوم الأحد وحتى الأخميس بدايةً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة عصراً.