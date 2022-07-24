نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هُنا” .. التسجيل في منصة الجاهزية الدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية 1443 – 2022 … عبر readiness.998.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في منصة الجاهزية الدفاع المدني تلتزم المملكة العربية السعودية بتقديم العديد من الخدمات والمنصات لخدمة مواطنيها، مع توفير أنظمة إلكترونية على مستوى المملكة في جميع أنحاء العالم، في فترات سابقة، تم تطبيق العالم على إدخال الأنظمة الإلكترونية في الحكومة والمعاملات الأخرى كما قدمت هذه الأساليب العديد من الفوائد وساعدت على توفير الوقت والجهد على المواطنين.

منصة إعداد الدفاع المدني

يشرف على نظام الجاهزية المديرية العامة للدفاع المدني. تراقب المديرية العامة للدفاع المدني الظروف الميدانية في جميع أنحاء المملكة، وتنظم جميع الأعمال الميدانية، وتراقب ظروف العمل في جميع المناطق، وتراقب الوصول إلى منصة الجاهزية، وكما أن هناك العديد من المهام والمسؤوليات من قطاع الدفاع المدني، والتي دائمًا ما تكون على أتم الاستعداد، حيث يعتبر العمل مع وحدات الدفاع المدني من المهام المعقدة التي تتطلب يقظة عالية وتحضيراً عالياً على المستوى الميداني.

عدد أفراد الدفاع المدني

الدفاع المدني أحد الهيئات العاملة بوزارة الداخلية وتعمل وفق خطة واحدة في جميع محافظات المملكة. يعمل الدفاع المدني حتى في حالات الطوارئ الشديدة، وتتمثل مهمة الدفاع المدني في إطفاء الحرائق التي تحدث على الصعيد الوطني أو أثناء الكوارث الطبيعية والزلازل والفيضانات، في حين أن هناك العديد من الخطط والأنظمة التي تعمل بها وحدات طوارئ الدفاع المدني، حيث تعمل الوحدة أيضًا على دعم العديد من الوكالات الدولية أو الحكومية ذات الصلة بوزارة الداخلية، حسب الحاجة.

خدمات الدفاع المدني

يقوم الدفاع المدني بالعديد من المهام والخدمات الإنسانية المقدمة للجميع في المملكة، حيث تتنوع الخدمات التي يقدمها الدفاع المدني من العديد من أهمها:

حماية الممتلكات الخاصة والعامة من مخاطر الحريق.

تساعد ضحايا الكوارث الطبيعية ونقدم الخدمات التي يحتاجون إليها.

مساعدة الناس في حالة وقوع حرب أو حادث بما يتناسب مع المواقف الإنسانية والأخلاقية.

تعمل على ضمان السلامة العامة لمواطني المملكة بأكملها.

ضمان الظروف العامة للاتصالات والمواصلات والتدخل اللازم في حالات الطوارئ.

منصة الجاهزية

العديد من إدارات جهاز وزارة الداخلية لديها العديد من المهام الصارمة التي تهدف إلى حماية المواطنين من جميع الحوادث والطوارئ، ومهمتها الأساسية توليد المواطنين وإلحاق الضرر بحياتهم، والحماية من العوامل الطبيعية والاصطناعية، حيث تسعى المنصة لتقديم أفضل وأفضل خدمة بشرية تتناسب مع الأحداث القائمة.

تعمل إدارة الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية على حماية وتأمين الأرواح والممتلكات في حالة السلم والحرب والكوارث الطبيعية، وذلك بالكوادر المؤهلة والمعدات المناسبة.

الدفاع المدني السعودي

يُعرّف نظام الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى دعم جميع الضحايا، بأنه مجموعة الإجراءات والإجراءات اللازمة لحماية مواطني المملكة وسكانها من الحرائق والحروب والكوارث الطبيعية والحوادث المختلفة، لضمان إجراءات العمل وسلامة النقل في المؤسسات العامة، وكما يشارك الدفاع المدني في حماية مصدر الثروة الوطنية، حيث يذكر أنه في زمن السلم والحرب صدر هذا النظام بالمرسوم الملكي رقم م / 10 بتاريخ 20 يناير 1986.

المديرية العامة للدفاع المدني

أُنشئت المديرية العامة للدفاع المدني باعتبارها الجهة المسؤولة في المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم 6858 تاريخ 24 ربيع الأول 1385 هـ بعد أن عُرفت بالمديرية العامة للإطفاء، ضمان أمن جميع مناطق المملكة العربية السعودية وضمان أمن الأرواح والممتلكات من الكوارث المحتملة، حيث تعتبر السلطات مسؤولة عن تنفيذ تدابير السلامة والأمن في مختلف الأنشطة السكنية والتجارية والصناعية والتجارية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية لضمان سلامة هذه الأنشطة، وكما يشارك مكتب الدفاع المدني في تقديم العون والمساعدة في حال السلم والحرب، وكذلك المساعدة الطارئة للضحايا وفق القواعد المعمول بها في المملكة.

التسجيل في منصة الجاهزية الدفاع المدني

يمكنك التسجيل للدفاع المدني السعودي حسب التاريخ المحدد في تاريخ التسجيل باتباع الخطوات التالية:-

الدخول إلى نظام الجاهزية للوحدات الميدانية

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خدمات الدفاع المدني

يقدم مكتب الدفاع المدني العديد من الخدمات الإلكترونية المدرجة أدناه:-