بنك الرياض| تمويل شخصي بإثبات الدخل الإضافي 1443 ورابط التقديم

يمنح بنك الرياض العديد من التمويلات السريعة التي يمكن الاستفادة منها على مدار 24 ساعة، حيث يمكن لكل من المواطنين والأشخاص المقيمين الاستفادة من التمويلات، ونعرض من خلال هذا المقال أنواع التمويلات التي يعرضها البنك سواء كان تمويل شخصي أو تمويل عقاري وتمويل تعليمي، والهدف من الحصول على التمويلات السريعة سداد الديون وسد احتياجات المواطن المتقدم للحصول على التمويل، ويتمتع كل تمويل ببعض المميزات الخاصة به ومن ضمن هذه المميزات بأنها تمتلك هامش ربحي تنافسي، وتتوافق أحكامه مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويخضع بنك الرياض إلى إشراف ورقابة البنك المركزي السعودي، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل متابعينا كيفية الحصول على تمويل شخصي بإثبات الدخل الإضافي 1443 ورابط التقديم.

التمويل الشخصي بإثبات الدخل الإضافي:

يسعى بنك الرياض بشكل مستمر إلى منح أحدث أنواع التمويلات السريعة ومن ضمنها التمويل الشخصي بإثبات الدخل الإضافي، حيث يتيح هذا التمويل رفع حد التمويل الشخصي الذي يمكن الحصول عليه وذلك اعتماداً على الدخل الإضافي للمتقدم، وذلك يضم جميع المنتجات سواء كانت المرابحة أو التورق كلاً منهم لها حجتها الخاصة بها، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل متابعينا من خلال هذا المقال مزايا وشروط التمويل.

مزايا التمويل الشخصي بإثبات الدخل الإضافي:

يضم التمويل العديد من المميزات التي يمكن الاستفادة منها بمجرد اتباع خطوات التقديم، ونعرض هذه المزايا من خلال هذا المقال ليتم الاستفادة منها، وهي:

تتوافق أحكامه مع أحكام الشريعة الإسلامية

هامش ربح تنافسي

مدة تمويل تصل إلى 60 شهر ويتمتع بنظام التقسيط

اعفاء الورثة من المبالغ المستحقة على عملاء التمويل مقابل تحويل الراتب في حالة الوفاة (لا قدر الله)

موافقة مبدئية فورية.

شروط الحصول على التمويل الشخصي:

إمكانية الحصول على التمويل لكافة عملاء بنك الرياض سواء من المواطنين أو المقيمين. الحصول على التمويل بحد أقصى حتى 3 مليون ريال سعودي ولا يزيد عن ذلك. يبدأ عمر الشخص المتقدم من 18 للأشخاص السعوديين وفي حالة غير سعوديين يكون عمرهم بحد أدنى 22 عام حتى 72 عام للمتقاعدين. يتم سداد التمويل على فترة مدتها 60 شهر. إيداع الراتب لدى بنك الرياض عن طريق نظام “سريع”. الحد الأدنى لصافي الراتب حسب القطاع.

كيفية تقديم طلب الحصول على التمويل الشخصي بإثبات الدخل الإضافي: