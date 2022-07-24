سيارات استعمال بسيط بأقل الأسعار وبدون تحويل الراتب وبفترة سداد 60 شهر من بنك الراجحي

سيارات استعمال بسيط بأقل الأسعار، أصبح عالم السيارات من أهم ما يعشقه ويتابعه الكثير من الناس حول العالم وفكرة الحصول على سيارة هي فكرة منتشرة لدي الجميع ويوفر بنك الراجحي في المملكة العربية السعودية عروض وتمويلات للسيارات منها تمويل شراء السيارات بالتقسيط كما يوجد تمويل السيارات 50/50 وفي هذا المقال سنقدم لكم واحد من الحلول التمويلية وهي تمويل السيارات شبه الجديدة بأقل الأسعار وبحالة ممتازة.

سيارات استعمال بسيط بأقل الأسعار في تمويل سيارات شبه جديدة من الراجحي

يقدم مصرف الراجحي تمويل سيارات شبه جديدة حيث يحصل العميل على سيارة مستعملة أقل استعمال تشبه جودة السيارات الجديدة حيث أن هذا التمويل متوفر للسيارات شبه الجديدة فقط التي لا يتعدى الحد الأقصى للعداد خمسة آلاف كيلومتر ويحصل العميل على ضمان ساري المفعول من الوكيل المعتمد بالإضافة إلى تأمين شامل كما يتوفر المنتج مع خيار تحويل الراتب أو عدم تحويله للمصرف وبمعدل ربح تنافسي مع اختيار دفعة التملك والكثير من المميزات التي يوفرها البنك على هذا المنتج كما يجب على العميل التعهد والالتزام بسداد الأقساط الشهرية وفقاً لمواعيد جدول السداد الموجود بالعقد.

سيارات استعمال بسيط بأقل الأسعار مع تحويل الراتب

لا يوجد دفعة أولي.

رسوم إدارية تصل إلى 1%.

الحد الأقصى للدفعة الأخيرة 40%.

أقساط شهرية ميسرة.

فترة سداد ممتدة حتي 60 شهر.

معدل النسبة السنوي شامل التأمين يبدأ عند 11.80%.

الحصول على التمويل بدون تحويل الراتب

سداد دفعة أولي تبدأ من 5%.

قيمة الرسوم الإدارية 1%.

الدفعة الأخيرة حتي 35%.

أقساط شهرية مناسبة.

فترة سداد الأقساط 5 سنوات.

أما عن معدل النسبة السنوي شامل التأمين يبدأ من 12.26%.

خطوات التقديم الإلكتروني للحصول على التمويل

بعد الإطلاع على كل التفاصيل الخاصة بالتمويل وفي حال رغبة العميل الحصول على التمويل يتوجب عليه تعبئة نموذج الطلب إلكترونياً من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لبنك الراجحي. تعبئة نموذج الطلب من خلال كتابة الاسم والجنسية والجنس والبريد الإلكتروني ورقم الجوال وتحديد ما إذا كان لديك حساب بالبنك أم لا وهل يتم تحويل الراتب أو لا وقيمة الراتب وإدخال جميع البيانات المطلوبة. قم بالضغط على زر تقديم.

وفي حال وجود أي استفسار يمكن الاتصال على رقم البنك 8001241222.