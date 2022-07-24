نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استخراج نتائج قياس برقم الهوية للطلبة والطالبات من المركز الوطني للقياس عبر https://e-services.qiyas.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط استخراج نتائج قياس برقم الهوية والذي من خلاله يتّم استخراج نتائج جميع الطلاب المتقدمين لاختبارات قياس وهي تنقسم الى فئتين الاختبار التحصيلي واختبار القدرات، من اجل تصنيف الطلاب حسب مقدار التعلم، وعبر موقع قياس الرسمي يمكن بدء الاستعلام لاستخراج النتيجة عن طريق رقم الهوية او التسجيل في قياس الكترونياً بالنسّبة للطلاب، ويسرد موقع ثقفني للقارئ طريقة معرفة نتائج قياس عبر خدمة الاستعلام في قاعدة بيانات الموقع الالكتروني لقياس.

اختبارات قياس

يتم تنظيم اختبارات قياس من قبل المركز الوطني للقياس من اجل التأكد من قدرات المشاركين سواء كانوا طلاباً او معلمين ويعتمد معياراً موحد بإستخدام مجموعة من الاختبارات للتحقق من تقدمهم الأكاديمي والتعليمي عبر هيئة تقويم التعليم التي تديرها وزارة التربية والتعليم في السعودّية، وقد تم تدشين الموقع الرسمي لمركز قياس على نطاق qiyas.sa للتسجيل في قياس واستخراج نتيجة الاختبار بإدخال رقم الهوية، بالنسبة للطلاّب يوفر اختبار قياس الأساس لدمجهم في الجامعات وفق التخصصات المرغوبة نظراً لتحديد قدرات وجودة تعلم الطالب، وقياس أشياء مهمة مثل الذكاء والابداع والتحليل فيما يتعلق باختبار القدرات العامة.

طريقة استخراج نتائج قياس برقم الهوية

يمكن استخراج نتائج قياس عن طريق رقم الهوية وهو ما أوضحه المركز الوطني للقياس من خلال إتباع ما يلي:ـ

في بادئ ذي بدء، يتم الولوج على موقع قياس الالكتروني من هنا.

ثم يقوم المستعلم بتسجيل الدخول في قياس برقم الهوية، يليه ايضا ادخال كلمة السر

بعد استيفاء البيانات السابقة وهي رقم الهوية وكلمة السر في حقولها المناسبّة يتم النقر فوق تسجيل الدخول

من الجزء العلوي في رئيسية موقع قياس انقر على الاختبارات المسجلة يمين اعلى الصفحة.

بعد ذلك، يجب تحريك المؤشر على مربع النتائج المنسدلة من الخيار السابق عبر الضغط عليه

تحديد نوع الاختبار في قياس المراد استخراج نتيجة الطالب فيه.

أخيراً، يقوم المستعلم بالضغط على مربع ابحث.

من خلال الطريقة السابقة يكون ممكناً استخراج نتيجة قياس بعد تسجيل الدخول على موقع قياس برقم الهوية بنجاح، ولكن في حال نسيت كلمة المرور لدى حسابك في قياس اضغط على عبارة هل نسيت كلمة المرور واتبع التعليمات.

رابط استخراج نتائج قياس

يمكن الوصول الى رابط استخراج نتائج قياس من هنا والرابط المذكور يسمح بالبحث عن نتيجة اختبار قياس للطلبة والطالبات بشكل الكتروني وذلك من خلال تسجيل رقم الهوية فقط من خلال الموقع الالكتروني لقياس الرسمي.

الى هنا نصل الى نهاية المقال بعنوان رابط استخراج نتيجة قياس وسبق ان أوضح أعلاه الطريقة المتبعة للوصول الى نتائج قياس والروابط لذلك.