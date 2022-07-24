الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض.. رابط التقديم 2022

الكلية التقنية العالمية، حيث أعلنت الكلية التقنية العالمية بتخصص علوم الطيران في مدينة الرياض، عن بداية فتح باب التقديم للطلاب من حملة الثانوية العامة، من أجل الانضمام إلى البرنامج الذي يعد أحد المسارات العسكرية والمسارات المدنية، للحصول علي تدريب ينتهي بالتوظيف بأي من القطاعات العسكرية داخل المملكة العربية السعودية، علي أن يتم التسجيل وفق مجموعة من الشروط الواجب توافرها في جميع المتقدمين، ويتميز التقديم في البرنامج بحصول الطالب علي مكافأة مالية خلال فترة التدريب، والحصول علي دبلوم معتمد من جانب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بالإضافة إلى مساعدة الخريجين بالحصول علي فرصة وظيفية وفق احتياج سوق العمل، وسوف نوضح لكم طريقة التقديم في الكلية التقنية العالمية.

شروط الكلية التقنية العالمية

يتم التقديم في الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران في مدينة الرياض بناءً علي توافر بعض الشروط الخاصة بالتقديم، ومن هذه الشروط ما يلي:

أن يكون المتقدم للبرنامج سعودي الجنسية أو أن يكون من أم سعودية.

يشترط للتقديم أن يكون المتقدم أحد خريجي المرحلة الثانوية العامة للعلوم الطبيعية أو من خريجي المعاهد بالثانوية الصناعية، في فترة 5 سنوات سابقة، علي أن تكون الأولوية في الاختيار لمن حصل على معدل تراكمي %90 وما يزيد.

استكمال كل متقدم الاختبار الخاص بالقدرات العامة وكذلك الاختبار التحصيلي الذي يتم تقديمه من جانب المركز الوطني للقياس والتقويم، ويكون هناك أولوية في الاختيار لمن حصل على درجة القدرات العامة 70 وما يزيد.

النجاح في الاختبار الخاص بتحديد مستوى اللغة الإنجليزية.

اجتياز المقابلة الشخصية التي تجري لكل متقدم للبرنامج.

رابط التقديم بالكلية التقنية العالمية

يتم التقديم بشكل إلكتروني عن طريق الدخول علي المنصة الإلكترونية: الكلية التقنية العالمية، علي أن يتم التقديم بعدد من المسارات التي تم تحديدها من الكلية وهي كالتالي: