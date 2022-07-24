جدول صرف رواتب التأمينات 2022 وآلية إيداع الرواتب للمتقاعدين السعوديين 1444

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية أتاحت جدول صرف رواتب التأمينات 1443/2022، لأن الحياة الكريمة حق تكفله المملكة لكل مواطنيها حيث تقوم بتوفير الدعم لبعض الفئات من محدودي الدخل في صور مختلفة ومن تلك الصور التأمينات الاجتماعية، حيث تسعى جاهدة لتقديم سبل العيش الكريم الذي يضمن توفير أساسيات المعيشة للأفراد والأسر السعودية، وإليكم توضيح لجدول التأمينات مع ذكر آلية صرف وإيداع التأمينات.

جدول صرف رواتب التأمينات 2022

تعد مؤسسة التأمينات الاجتماعية هي الجهة المسؤولة عن صرف رواتب المتقاعدين عن العمل ورعاية العاملين في المجال العام والخاص والأهلي وهذا في حالة ترك العمل بسبب قهري أو بسبب التقاعد، ويعمل نظام التأمينات بسياسة قطع جزء من المرتب شهريا لدفع قيمة التأمين، ويقدم هذا النظام خدمات أخرى منها الرعاية الصحية بجانب الدعم في حالات الوفاة أو العجز الجزئي أو الكلي، بالإضافة إلى توفير التعويضات لحالات إصابات العمل، وتم العمل بنظام التأمينات منذ تاريخ صدوره 3/9/1421.

آلية صرف وإيداع التأمينات الاجتماعية

يتم صرف التأمينات الاجتماعية في أول يوم من كل شهر ميلادي، ولكن هناك بعض الحالات التي يستثنى فيها صرف الرواتب مع بداية كل شهر ميلادي وهي كالتالي:

إذا صادف بداية الشهر الميلادي يوم الجمعة يتم الصرف يوم الخميس الموافق للشهر المنصرم.

يتم ترحيل يوم الصرف إلى الأحد في حال وافق بداية الشهر الميلادي يوم السبت باعتبار أن العطلة الأسبوعية تكون يومي الجمعة والسبت.

يتم صرف رواتب التأمينات الاجتماعية قبل موعد عيد الفطر أو عيد الأضحى في حال صادف أول أيام الشهر الميلادي أحد العيدين.

شروط التسجيل بالتأمينات الاجتماعية

المؤسسة العامة للتأمينات وضحت لكي تصبح من المستفيدين من دعم التأمينات الاجتماعية يجب التحقق من توافر الشروط التالية في المتقدم: