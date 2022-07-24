كم الراتب التقاعدي للمعلم الممارس 1444 وفق جدول تقاعد المعلمين في السلم الجديد

يذهب المعلمين للتقاعد بعد مشوار طويل تم قضائه في العمل داخل القطاع التعليمي وذلك عند بلوغ 60 عاماً أو قبل ذلك في بعض الأحيان، ويختلف راتب التقاعد لكل معلم كلاً حسب درجته الوظيفية ويتساءل المعلمين عن كم الراتب التقاعدي للمعلم الممارس نوافيكم بكافة التفاصيل في السطور القليلة القادمة فتابعوا معنا.

كم الراتب التقاعدي للمعلم الممارس 1444؟

جاء الراتب التقاعدي للمعلم الممارس كالتالي:

يتقاضى المعلم الممارس في المستوى الأول و الدرجة الأولى مبلغ 7570 ريال سعودي.

يتقاضى المعلم الممارس في المستوى الثاني والدرجة الأولى مبلغ 10570 ريال سعودي.

يتقاضى المعلم الممارس في المستوى الثالث والدرجة الأولى 13,690ريال سعودي.

يتقاضى المعلم الممارس في المستوى الرابع والدرجة الأولى 16,930 ريال سعودي.

يتقاضى المعلم الممارس في المستوى الخامس والدرجة الأولى 20170 ريال سعودي.

كيفية التقاعد المبكر للمعلمين

من الثابت أن السن القانوني للتقاعد هو 60 عاماً ولكن في بعض الأحيان يمكن التقاعد بشكل مبكر، وذلك لوجود أسباب صحية أو بعض الأسباب الأخرى وإليكم خطوات التقديم على التقاعد المبكر للمعلمين كالتالي:

الذهاب إلى الموقع الرسمي لوزارة التعليم السعودية.

من الواجهة الرئيسية يتم النقر على أيقونة التقاعد المبكر للمعلمين.

النقر على زر (طلب الإحالة إلى التقاعد).

الضغط على زر الإضافة.

القيام بحساب عدد سنوات الخدمة لحساب راتب التقاعد.

إرفاق الأوراق والمستندات المطلوبة من قبل الموقع.

الضغط فوق زر إرسال.

ما يمنع استحقاق معاش التقاعد للمعلمين

يستثنى من الحصول على راتب التقاعد للمعلمين في كلاً القطاع التعليمي أو الإداري الحالات التالية: